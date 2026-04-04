Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoà (45 tuổi, tên thường gọi là "Ba Tàu", ngụ xã Tân Đông) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Văn Hoà. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Hoà và cháu T. (14 tuổi, ngụ xã Tân Đông) có quen biết nhau từ trước. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2025, Hoà đã xâm hại nạn nhân khoảng 10 lần.

Từ cuối tháng 8/2025 đến tháng 3/2026, đối tượng này tiếp tục tìm gặp cháu T. tại khu vực gần trường học để thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc bị phát hiện vào cuối tháng 3 vừa qua, khi giáo viên chủ nhiệm thấy T. có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường nên gặng hỏi. Sau khi nghe học trò kể lại sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo cho gia đình cháu bé T. và họ làm đơn tố cáo với cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Hoà đã thừa nhận hành vi phạm tội.