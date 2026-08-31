Đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, anh Phạm Ngọc Quốc Lên (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết ám ảnh về thời khắc xe khách giường nằm chở 33 người gặp nạn trong đêm.

Anh Phạm Ngọc Quốc Lên kể lại khoảnh khắc chiếc xe khách rung lắc rồi bất ngờ lật nghiêng bên đường. Ảnh: Trần Hoàn

Anh Lên cho biết, ngày 30/8, anh cùng nhiều hành khách lên xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát từ TPHCM về Gia Lai nghỉ lễ. Hành trình diễn ra bình thường cho đến khoảng 3h sáng 31/8, khi chiếc xe gặp nạn.

Theo anh Lên, mỗi lần đi xe khách, anh thường ngủ suốt hành trình và chỉ tỉnh dậy khi gần đến nhà. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lần này anh lại thức giấc ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn.

“Lúc đó tôi đang xem điện thoại thì thấy xe rung lắc mấy nhịp. Nghi có điều chẳng lành, theo phản xạ, tôi vội bỏ điện thoại xuống rồi nắm chặt lan can giường tầng trên. Ngay sau đó, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng”, anh Lên kể.

Dù đã cố bám chặt lan can, anh Lên vẫn bị hất xuống sàn xe. Đầu anh va vào giường, bị thương. Sau cú va chạm, anh choáng váng, mất phương hướng trong khoảng 2 phút.

Vị trí chiếc xe gặp nạn đường cong, trơn trượt nên rất dễ gặp nạn. Ảnh: Trần Hoàn

“Lúc đó tôi choáng quá, không biết gì. Một lúc sau, một hành khách bị thương ở chân đẩy tôi dậy, tôi mới tỉnh hẳn. Tay chân tôi bị xây xát nhẹ, phía sau đầu bị đau và có chỗ sưng”, anh Lên nói.

“Sự việc diễn ra trong tích tắc. Hành khách đang ngủ say bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động mạnh. Trong không gian chật hẹp, lại không có ánh sáng, nhiều người hoảng loạn, la hét”, anh Lên nhớ lại.

Phần kính trước bị vỡ nát. Ảnh: Trần Hoàn

Theo bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoảng 3h40 ngày 31/8, bệnh viện nhận được thông tin về vụ tai nạn nên đã điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân về cấp cứu.

Có 20 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện. Trong đó, 2 trường hợp bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Hiện còn 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Những trường hợp còn lại chủ yếu bị chấn thương phần mềm, xây xát nhẹ và đã được xuất viện.

Trong sáng 31/8, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo phường Hội Phú đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Như đã đưa tin, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.XX, chở 33 người, do tài xế Nguyễn Cảnh H.L. (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên tuyến tránh TP Pleiku (cũ), theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa.

Toàn bộ cửa kính bên lái cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Trần Hoàn

Khi đến Km10+600, đoạn qua thôn Hàm Rồng, phường Hội Phú, xe bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề đường bên phải.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, nhiều hành khách bị thương và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.