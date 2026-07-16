Ô tô chở Kelly Bensimon và đầu bếp nổi tiếng Andrew Molen (44 tuổi) bị một chiếc xe khác đi ngược chiều đâm thẳng vào đầu xe với tốc độ cao. Andrew Molen cho biết nhìn thấy chiếc xe đối diện lao tới và kịp hét lên nhưng không thể ngăn cú va chạm.

"Chiếc xe đó lao thẳng vào chúng tôi. Không có tiếng phanh. Hai xe đâm vào nhau ở tốc độ tối đa. Kelly văng ra, tôi đập đầu lên trần xe. Toàn bộ túi khí bị bung, bụi mù mịt" - anh Andrew Molen chia sẻ.

Theo nam đầu bếp, Kelly Bensimon bị va đập mạnh với lưng ghế, khiến cô va vào cằm của anh và bất tỉnh trong vài giây. Vết son môi của cựu siêu mẫu còn in lại trên túi khí.

Hai chiếc ô tô đâm trực diện vào nhau, khiến nữ siêu mẫu bị thương nặng ở tay. Ảnh: Page Six

Tai nạn khiến tổng cộng 3 chiếc xe tại hiện trường bị hư hỏng nặng. Kelly Bensimon, Andrew Molen và tài xế chiếc xe đi ngược lại đều phải nhập viện. Andrew Molen bị chấn thương cổ.

Kelly Bensimon cho biết tay phải bị thương nặng, song may mắn không nguy hiểm tính mạng. Trên trang Instagram cá nhân, cựu siêu mẫu cho biết những ngày qua rất căng thẳng, gửi lời cảm ơn đến Andrew Molen, cùng tất cả những người đã hỗ trợ cả hai vượt qua khoảnh khắc sinh tử.

Sở Cảnh sát địa phương xác nhận đang trong quá trình lập biên bản vụ tai nạn.

Ở độ tuổi U60, Kelly Bensimon cho biết bí quyết giữ vóc dáng là ăn uống khoa học, uống đủ nước và ngủ 8 tiếng/ngày.

Video khoe vóc dáng săn chắc gần nhất của Kelly Bensimon trên trang cá nhân:

Đây không phải lần đầu Kelly Bensimon gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Chưa đầy 1 năm trước, cô phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng để tháo bỏ túi ngực bị vỡ.

Kelly Bensimon sinh năm 1968 tại Mỹ, được biết tới qua show truyền hình thực tế The real housewives of New York city. Trước đó, cô là người mẫu quen mặt của các tạp chí Playboy, Elle, Cosmopolitan, Harper's Bazaar...

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Kelly Bensimon còn là người dẫn chương trình, nhà văn, nhà báo có tiếng. Năm 2010, cô còn ra mắt bộ sưu tập nữ trang mang tên mình.

Kelly Bensimon thời trẻ.

Ảnh, video: Instagram nhân vật, Page Six