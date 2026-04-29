Khoảng 22h ngày 28/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ben và xe máy xảy ra tại đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường trục phía Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có giông gió kèm mưa lớn, xe máy mang BKS 29AC-336.XX (chưa rõ người điều khiển) trên xe có 2 người gồm: 1 nam, 1 nữ; lưu thông theo hướng đi xã Bình Minh (Hà Nội).

Đến khu vực biển xã Tam Hưng thì xảy ra va chạm với xe ben mang biển số 29K-192.XX (chưa rõ người điều khiển).

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Đình Hiếu

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, nhiều mảnh vỡ của xe máy văng khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an xã Tam Hưng có mặt để bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ tai nạn.

Vụ tai nạn thứ 2 cách hiện trường vụ thứ nhất khoảng 500m. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong tối cùng ngày, cách hiện trường vụ tai nạn nói trên khoảng 500m về phía xã Tam Hưng (Hà Nội) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 người đi xe máy. Vụ tai nạn khiến 1 người đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.