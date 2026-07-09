Anh L.V.H, 27 tuổi (trú tại Mường Ảng, Điện Biên) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, không có người nhà đi cùng.

Bỏ qua các thủ tục hành chính, ê-kíp trực đã khẩn trương hội chẩn chuyên khoa và xác định người bệnh bị vỡ bàng quang trong phúc mạc, tổn thương ruột kèm chảy máu trong ổ bụng, gãy 1/3 giữa xương đùi trái. Các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch dù không có người thân đi cùng. Ảnh: BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí các tổn thương trong ổ bụng. Trong quá trình nội soi, ê-kíp ghi nhận ổ bụng có nhiều máu, vỡ đáy bàng quang kích thước khoảng 5cm, kèm tổn thương thanh cơ ruột non và đại tràng. Sau khi tình trạng toàn thân ổn định, người bệnh tiếp tục được thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đùi trái, hoàn thiện quá trình điều trị theo từng giai đoạn.

ThS. BS Hoàng Minh Đăng, Khoa Ngoại chấn thương và Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Đây là trường hợp đa chấn thương rất nặng với tổn thương phối hợp nhiều cơ quan, diễn biến phức tạp và nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Các chuyên khoa đã phối hợp đánh giá nhanh, xây dựng chiến lược điều trị hợp lý theo từng giai đoạn. Trong đó, ưu tiên kiểm soát các tổn thương trong ổ bụng và ổn định huyết động, sau đó mới tiến hành phẫu thuật kết hợp xương. Sự phối hợp chặt chẽ và khẩn trương giữa các chuyên khoa là yếu tố then chốt giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Sau 2 tuần tích cực điều trị, hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định, được tiếp tục theo dõi điều trị kết hợp phục hồi chức năng.