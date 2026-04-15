Ngày 15/4, Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đã xử lý gắp thành công 3 bàn chải đánh răng trong đường tiêu hóa cho nam bệnh nhân.

Theo đó, nam bệnh nhân L.V.B. (SN 1997) đang được điều trị tại Khoa Sức khỏe Tâm trí, có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại. Trong quá trình theo dõi, người bệnh đã tự nuốt 3 bàn chải đánh răng và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy cơ cao gặp biến chứng đường tiêu hóa.

Bệnh nhân sức khỏe ổn định sau khi được gắp 3 chiếc bàn chải đánh răng ra khỏi đường tiêu hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Việc can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Sau 5 ngày theo dõi, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Phạm Như Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài và cứng.

3 bàn chải đánh răng được lấy ra từ đường tiêu hóa bằng nội soi can thiệp

“Dị vật dạng bàn chải đánh răng với chiều dài gần 20cm, có tiềm ẩn nguy cơ cao mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc, thủng hoặc tắc nghẽn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Dù ca bệnh có tính chất phức tạp, toàn bộ dị vật đã được lấy ra bằng phương pháp nội soi và không cần can thiệp phẫu thuật”, bác sĩ Hiển nói thêm.

Qua đó, Bệnh viện Trung ương Huế khuyến nghị tăng cường quan tâm đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là các trường hợp có nguy cơ tự gây hại. Đồng thời, khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.