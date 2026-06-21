Tối 20 đến rạng sáng 21/6, lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai lập nhiều chốt và tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong đó, cảnh sát tập trung xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tụ tập điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trên đường Đặng Văn Trơn, Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên), Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Triều), Đội CSGT số 1 được bố trí kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tại chốt kiểm tra số 5 trên đường Đặng Văn Trơn, một thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đã được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Một nữ tài xế được yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đến hơn 1h30, lực lượng chức năng dừng xe máy BKS 62K2-97XX do L.H.H.Đ. (17 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển để kiểm tra. Thiếu niên này có biểu hiện lúng túng và không xuất trình được giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với em Đ. về hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời, phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Em Đ. cho biết, do thiếu hiểu biết và chủ quan nên đã điều khiển xe máy tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi. Em cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Theo thống kê sơ bộ tại chốt số 5, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 6 trường hợp mắc các lỗi như: vi phạm nồng độ cồn, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, không gương chiếu hậu.

Đợt cao điểm kiểm tra sẽ kéo dài 3 tháng (từ 20/6 - 20/9) nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự công cộng, gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an TP Đồng Nai cho biết, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tụ tập điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng còn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để liên hệ, lôi kéo, hẹn tụ tập, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và môi trường sống bình yên của nhân dân. Do đó, ông Sơn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách; người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trên địa bàn.