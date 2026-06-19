Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Khánh Ngọc

Chiều 19/6, tài xế Lê Hồng Hải đậu ô tô tải chở khoảng 12 tấn cà phê tại khu vực bến xe cũ ở phường B’Lao rồi rời đi. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe bất ngờ tuột dốc, tự trôi và va chạm với một taxi cùng hai xe máy đang đậu gần đó. Xe tải sau đó tiếp tục lao ra Quốc lộ 20, tông trực diện vào trụ điện trung thế ven đường.

Cú tông mạnh khiến trụ điện gãy đổ hoàn toàn, một cột đèn chiếu sáng cũng bị húc đổ, nhiều dây cáp viễn thông bị đứt. Sự cố làm mất điện cục bộ tại một phần phường B’Lao và phường 1 Bảo Lộc.

Cột điện trung thế bị húc gãy. Ảnh: Khánh Ngọc

Tại hiện trường, cabin xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng, may mắn không có thương vong về người. Sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, phối hợp với đơn vị cứu hộ giải phóng hiện trường. Điện lực Bảo Lộc cũng có mặt khắc phục sự cố.

Taxi cùng hai xe máy hư hỏng sau va chạm. Ảnh: Khánh Ngọc

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc.