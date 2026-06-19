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Ngày 19/6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 7 đang phối hợp với Công an phường Thanh Xuân củng cố hồ sơ, xử lý người đàn ông vi phạm nồng độ cồn và cản trở tổ công tác làm việc.

Người đàn ông cởi trần có hành vi cản trở lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Theo đó, tối 18/6, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân) thì phát hiện tài xế N.L.M. (SN 1988, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29X7-319.XX có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia nên dừng xe kiểm tra.

Kết quả, người này vi phạm nồng độ cồn 0,828 mg/L khí thở, vượt hơn 2 lần mức cao nhất theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.L.M. và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h05 cùng ngày, khi tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dụng vận chuyển phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ, N.L.M. đã cản trở lực lượng chức năng, chặn đầu xe không cho di chuyển. Người này đồng thời hô hào, kích động, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Tài xế N.L.M. được đưa về Công an phường Thanh Xuân để làm việc. Ảnh: CACC

Trước tình hình trên, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân nhanh chóng khống chế đối tượng và đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.