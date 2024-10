Chiều 21/10, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ xô xát khiến 2 người tử vong, một người bị thương. Vụ việc xảy ra bên trong một phòng hát tại quán karaoke ở đường Lê Lợi, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) chiều cùng ngày.

Một con dao bầu được phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CTV

Một số nhân chứng cho biết, khoảng đầu giờ chiều nay, họ nhìn thấy ông Hoàng Văn Ph. (SN 1975, trú khối 3a); ông Ngô Quang S. (SN 1970, trú khối 1) và bà Hồ Thị Th. (SN 1979, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh) cùng đi vào phòng hát.

Khoảng 15h30, khi nhân viên quán karaoke mở cửa vào phòng thì hốt hoảng phát hiện cả 3 người nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương tích.

Sự việc gây xôn xao ở huyện vùng cao Hướng Hóa. Ảnh: CTV

Do bị thương tích nặng, bà Th. và ông S. đã tử vong. Ông Ph. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị làm rõ.