Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động, chuyến công tác của Thủ tướng mang ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, hiện đảm nhiệm Chủ tịch G20 năm 2025 và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS. Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực, đang là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Kuwait đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025.

Về song phương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Kuwait, Algeria và Nam Phi.

Chuyến công tác là dịp để Việt Nam đẩy mạnh kết nối với ba điểm đến chiến lược của khu vực. Việc này không chỉ nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với ba nước mà góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông - châu Phi.

Việt Nam và cả ba nước đều ở “tâm thế” mới trên con đường phát triển của mình. Các nước Trung Đông - châu Phi coi Việt Nam là hình mẫu về thành công trong đổi mới và phát triển, hình mẫu về đóng góp ngày càng tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: Phạm Hải

Chuyến công tác của Thủ tướng mang thông điệp quan trọng về việc Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác cũng như với khu vực, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, chiến lược, sâu sắc và thực chất hơn.

Thủ tướng sẽ có những đề xuất quan trọng tại G20

Trên bình diện đa phương, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thứ trưởng cho rằng, đây là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam; là sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20 về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tham dự hội nghị là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Nam Phi là đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là quốc gia đầu tiên trong GCC thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976; Algeria là đối tác truyền thống, là người bạn thủy chung của Việt Nam trong suốt 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn nhiệt thành giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam.

Về chính trị, Việt Nam và các nước đã xây dựng được nền móng quan hệ và tạo dựng sự tin cậy chính trị vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển song phương trong thời gian tới.

Trong kinh tế, thương mại và đầu tư, cả Nam Phi, Kuwait và Algeria là những đối tác thương mại lớn, giàu tiềm năng của Việt Nam ở Trung Đông - châu Phi.

Cụ thể, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông, là đối tác ODA, đối tác năng lượng quan trọng; Algeria là đối tác tiềm năng lớn với hình mẫu đầu tư hiệu quả là dự án dầu khí Bir Seba của Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) tại Algeria.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học... đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, chuyến công tác của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ Việt Nam với các nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, khoáng sản, logistics, chuỗi cung ứng xanh và đổi mới sáng tạo...

"Chúng ta mong muốn thiết lập hành lang ưu tiên cho dòng vốn, công nghệ, hàng hóa và nhân lực được lưu chuyển thuận lợi, mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt. Cùng với đó, chúng ta cũng sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch, thúc đẩy gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại ba nước", Thứ trưởng chia sẻ.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, với tư cách khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi, Thủ tướng sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu.