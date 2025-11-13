Nhận lời mời của Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Tổng thống Nam Phi (Chủ tịch G20 năm 2025) Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11.

G20 là cơ chế có ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi có vai trò ngày càng tăng, nhất là trong thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.

Việt Nam đã 6 lần được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20.

Năm nay, hội nghị được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Nam Phi từ ngày 22-23/11 với chủ đề “Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững”.

Về quan hệ Việt Nam-Kuwait, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 10/1/1976. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt khoảng 7,3 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện…

Chính phủ Kuwait đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường vào tháng 2/2016.

Hợp tác giáo dục đào tạo, lao động, y tế, địa phương, viện trợ phát triển không chính thức thời gian qua phát triển.

Cộng đồng người Việt tại Kuwait hiện nay có khoảng 200-300 người, chủ yếu là công nhân theo hợp đồng làm việc chủ yếu trong lĩnh vực giúp việc gia đình, làm đẹp, dầu khí, khách sạn…

Về quan hệ Việt Nam-Algeria, ngày 28/10/1962 hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Algeria đánh giá cao vị thế của Việt Nam tại khu vực, lãnh đạo và nhân dân Algeria khâm phục chiến thắng Điện Biên Phủ, có cảm tình đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu. Hiện có khoảng 1.000 lao động Việt Nam tại Algeria, chủ yếu làm cho nhà thầu xây dựng nước ngoài.

Tại Algeria có 4 đường phố mang tên các danh nhân văn hóa Việt Nam, trong đó có 2 đại lộ lớn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện số lượng người Việt Nam tại Algeria khoảng 2.000 người gồm cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động và người Algeria gốc Việt.