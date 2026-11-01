Hoàng Nhật Quang, sinh viên năm 4 ĐH Kinh tế quốc dân, đặt mục tiêu tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch mà không phải bỏ ra nhiều chi phí. Thay vào đó, nam sinh tận dụng kỹ năng cá nhân và sự hỗ trợ của bạn bè để giành danh hiệu Nam vương.

Sinh ra tại Matxcơva (Nga), Hoàng Nhật Quang trở về Việt Nam khi mới 11 tháng tuổi và lớn lên tại Lào Cai. Hiện nam sinh là sinh viên năm 4 ngành Công nghệ - Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân và vừa giành danh hiệu Nam vương cuộc thi Sinh viên thanh lịch của trường năm 2026.

Dự thi với ngân sách “0 đồng”

Quang muốn thử sức tại cuộc thi theo một cách khác: Hạn chế tối đa chi phí cá nhân và tận dụng những gì mình đang có. Trước đây, khi tham gia cuộc thi Học sinh thanh lịch của Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) và đạt giải Ba, nam sinh từng nghĩ rằng các cuộc thi sắc đẹp, tài năng đòi hỏi khoản đầu tư đáng kể.

Hoàng Nhật Quang giành danh hiệu Nam vương cuộc thi Sinh viên thanh lịch ĐH Kinh tế quốc dân 2026. Ảnh: NVCC

Khi tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch ĐH Kinh tế quốc dân, Quang nhận ra có thể tận dụng kỹ năng dẫn chương trình (MC), sáng tạo nội dung và khả năng kết nối với cộng đồng sinh viên để tìm kiếm sự hỗ trợ.

“Mình muốn thử đặt ra một bài toán cho chính mình: Nếu không bắt đầu bằng tiền bạc, liệu mình có thể tận dụng những gì mình đang có để tạo nên một hành trình đáng nhớ hay không?”, Quang kể.

Nam sinh vẫn tự chi trả một số khoản như thu âm, làm beat nhạc. Các chi phí còn lại được bạn bè và một số cá nhân, đơn vị hỗ trợ.

Ở phần thi catwalk, Quang được hỗ trợ luyện tập và chuẩn bị trang phục. Với phần thi tài năng, bạn bè giúp nam sinh luyện hát, chơi piano, thiết kế hình ảnh LED và chuẩn bị trang phục biểu diễn.

Theo Quang, các khoản chi lớn nhất khi tham gia cuộc thi thường là học catwalk, chuẩn bị tiết mục tài năng, thuê trang phục và trang điểm. Nam sinh ước tính tổng chi phí có thể lên tới khoảng 15 triệu đồng.

Quang cùng những người bạn đã hỗ trợ mình trong đêm chung kết. Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình dự thi, Quang cho rằng điều quan trọng là nhận ra những kỹ năng mình còn thiếu và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

“Sau cùng, mình nhận ra hành trình ‘0 đồng’ không phải là hành trình đơn độc. Đằng sau đó là sự đồng hành của nhiều người, những mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành và cả những giá trị mình tích lũy trước khi bước vào cuộc thi”, Quang chia sẻ.

Không cần chờ thành công lớn mới thấy mình có giá trị

Quang thừa nhận từng chịu áp lực đồng trang lứa khi thường cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi.

Nhờ sự động viên của gia đình, Quang dần biết cách đối diện với áp lực. Nam sinh cho rằng mỗi người cần xác định con đường phù hợp với năng lực, sở thích, thay vì chỉ chạy theo kỳ vọng bên ngoài.

Quan niệm này cũng được Quang thể hiện trong phần thi ứng xử tại đêm chung kết. Khi được chia sẻ về cách người trẻ tìm thấy sự rực rỡ từ những điều bình dị, nam sinh cho rằng không nên chỉ đánh giá thành công qua những dấu mốc nổi bật.

Quang cho biết lớn lên trong gia đình có lối sống giản dị, bố mẹ và ông bà không quá coi trọng những thứ hào nhoáng. Điều này góp phần hình thành quan niệm của nam sinh về giá trị của mỗi người.

Gia đình là động lực lớn nhất trong suốt quá trình dự thi của Nhật Quang. Ảnh: NVCC

Với Quang, tài sản hay vẻ ngoài có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng cách một người sống và giá trị họ mang lại cho người khác mới là điều đáng nhớ. Người trẻ vẫn có thể đặt ra những mục tiêu lớn, nhưng không cần đợi đến khi đạt thành tựu nổi bật mới cảm thấy bản thân có giá trị.

“Đôi khi, việc mình nghiêm túc với công việc, giữ lời hứa, giúp đỡ được một người hay làm tốt hơn một chút so với ngày hôm qua cũng đã là những điều đáng tự hào”, Quang nhấn mạnh.

Sau danh hiệu Nam vương

Bên cạnh vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Kịch ĐH Kinh tế quốc dân và công việc MC, Quang vẫn chú trọng việc học. Nam sinh có điểm trung bình tích lũy 3,6/4,0, IELTS 7.0 và từng nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023-2024.

Quang cho biết khi lịch trình học tập và hoạt động ngoại khóa dày đặc, nam sinh thường dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại công việc trước khi tiếp tục.

Ảnh: NVCC

Quang đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, đồng thời tiếp tục theo đuổi công việc MC và sáng tạo nội dung. Nam sinh đang học chương trình CFA (chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực phân tích đầu tư và quản lý tài chính), dự kiến tham gia kỳ thi vào tháng 2 tới.

Quang muốn kết hợp chuyên môn tài chính với khả năng giao tiếp, truyền tải thông tin và kết nối cộng đồng.

Sau đăng quang, tân Nam vương mong muốn tận dụng danh hiệu để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sinh viên và truyền cảm hứng cho người trẻ. Nam sinh không xem chiếc vương miện là dấu mốc chứng minh bản thân đã hoàn hảo, mà coi đây là cơ hội để tiếp tục học hỏi và đóng góp.

“Mình hy vọng sau cuộc thi, mọi người sẽ không chỉ nhớ đến Hoàng Nhật Quang với danh hiệu Nam vương, mà còn nhớ đến những điều mình đã thực sự làm được”, nam sinh chia sẻ.