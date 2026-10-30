Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, Nguyễn Đăng Minh, thủ khoa đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có gần nửa năm làm việc tại một tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ ở Việt Nam.

Nguyễn Đăng Minh, 23 tuổi, là một trong gần 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, sẽ được vinh danh vào giữa tháng 11.

Minh tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với điểm tổng kết 3.85/4 và trở thành thủ khoa đầu ra của trường này.

“Những cơ hội tham gia lab tại trường và làm các đề tài nghiên cứu đã giúp mình tích lũy kinh nghiệm thực chiến, vượt qua giới hạn bản thân và đáp ứng yêu cầu khắt khe của môi trường làm việc quốc tế”, Minh nói.

Từ nam sinh học lập trình muộn đến những dự án AI

Những năm cấp 2, Đăng Minh có thế mạnh ở môn Hóa. Ông ngoại và cậu làm trong lĩnh vực hóa học nên ban đầu Minh được định hướng theo đuổi các ngành liên quan.

Tuy nhiên, sau khi trượt lớp chuyên Hóa vào năm lớp 10, Minh quyết định theo học tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội). Những năm học phổ thông, sự yêu thích dành cho khoa học máy tính lớn dần, khiến Minh thay đổi lựa chọn nghề nghiệp.

Đăng Minh là thủ khoa đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: NVCC

Năm 2021, Minh thi và trúng tuyển chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đây cũng là lần đầu tiên nam sinh được tiếp cận với lập trình thông qua những ngôn ngữ cơ bản như C, C++.

So với những người bạn cùng lớp từng học chuyên Tin hoặc được làm quen với lập trình từ phổ thông, Minh có phần xuất phát muộn hơn. Những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, định hướng của Minh còn khá mơ hồ.

“Dù chưa rõ ràng hướng đi, mình nghĩ nếu không thử sẽ không biết bản thân phù hợp với điều gì”, Minh chia sẻ.

Thay vì chờ đợi tìm ra câu trả lời, nam sinh chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm. Ngay khi vào trường, Minh tham gia câu lạc bộ lập trình để rèn luyện và thực hành thường xuyên.

Từ những dòng code đầu tiên, Minh dần hứng thú, sau đó bén duyên với các cuộc thi lập trình thi đấu.

Năm thư 3 đại học, Minh tham gia vào hai phòng thí nghiệm với những hướng nghiên cứu khác nhau. Tại lab về nhận diện giọng nói tiếng Việt, Minh được làm quen với việc xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo.

Song song với đó, Minh còn tham gia lab về sáng tạo khởi nghiệp IEC. Tại đây, Minh được tiếp cận các dự án hướng đến giải quyết những vấn đề thực tế của xã hội, trong đó có ứng dụng dịch và dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính.

Những trải nghiệm này giúp Minh dần nhìn nhận công nghệ theo hướng rộng hơn, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một sản phẩm có tính kỹ thuật.

“Qua từng trải nghiệm, mình dần nhận ra công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó có thể tạo ra giá trị và giúp ích cho con người”, Minh nói.

Nguyễn Đăng Minh trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Trong số những dự án từng tham gia, Vilutra là sản phẩm Minh tâm đắc nhất. Cùng các cộng sự, Minh đã phát triển hệ thống AI hỗ trợ truy tìm trẻ bị lạc tại những không gian công cộng như khu vui chơi, trung tâm thương mại. Ý tưởng xuất phát từ mong muốn giảm bớt sự hoảng loạn và những rủi ro mà các gia đình có thể gặp phải khi trẻ không may đi lạc.

Với Minh, dự án không chỉ là cơ hội vận dụng kiến thức về AI mà còn đặt ra yêu cầu giải quyết một vấn đề cụ thể trong đời sống. Dự án đã giành giải Ba tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do PTIT tổ chức.

Sau đó, nhóm được nhà trường lựa chọn tham gia các cuộc thi quốc tế, đạt giải xuất sắc tại cuộc thi Coding Fest của Đại học Sydney (Australia) và giành vị trí Quán quân Track A tại Next Wave of Startup 2025.

Dự án còn giúp Minh có một bài báo khoa học tại Hội nghị quốc tế về Công nghệ thông tin và truyền thông SOICT 2025 với vai trò đồng tác giả.

Năm 2025, Minh tiếp tục được nhà trường cử tham dự Ngày hội tư duy thiết kế khởi nghiệp toàn cầu tại Hàn Quốc và giành giải Ba với ý tưởng phát triển ứng dụng hỗ trợ người dị ứng thực phẩm. Sau đó, Minh được lựa chọn tham gia chương trình NUS Young Fellowship 2025 tại Đại học Quốc gia Singapore.

Làm việc ở “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ

Song song với việc học và nghiên cứu, Minh sớm tìm kiếm cơ hội làm việc tại doanh nghiệp. Ngay từ năm thứ hai, nam sinh đã ứng tuyển vào các vị trí thực tập không lương để tích lũy kinh nghiệm.

Sau đó, Minh có cơ hội làm việc tại BIVA, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Voice Bot. Tại đây, Minh tham gia các bài toán về trí tuệ nhân tạo, từng bước đảm nhận vai trò dẫn dắt một nhóm nhỏ.

Theo Minh, môi trường doanh nghiệp mang đến những trải nghiệm khác với việc học trên giảng đường. Ngoài kiến thức chuyên môn, nam sinh phải làm quen với áp lực tiến độ, yêu cầu về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm phối hợp với các thành viên trong nhóm.

Việc cùng lúc tham gia nhiều dự án cũng buộc Minh học cách sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề và chủ động bổ sung những kiến thức còn thiếu.

Minh khi tham gia chương trình NUS Young Fellowship 2025 tại Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: NVCC

Những trải nghiệm này đã tạo nền tảng để Minh tiếp tục thử sức ở những môi trường có yêu cầu cao hơn. Cuối năm 2025, nam sinh vượt qua các vòng tuyển chọn khắt khe và nhận được lời mời làm việc từ một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ tại Việt Nam.

Hiện Minh đảm nhiệm vị trí Associate AI/ML Delivery Consultant (tư vấn triển khai các giải pháp AI, học máy cho doanh nghiệp).

Có một công việc mơ ước trước khi tốt nghiệp nửa năm, Minh cho rằng đây là cơ hội để bản thân tiếp tục phát triển chuyên môn.

“Mình mong muốn sẽ học được cách triển khai các giải pháp công nghệ trong môi trường doanh nghiệp quốc tế”, Minh nói.