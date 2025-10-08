Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của tạp chí.

Ra đời năm 1995, Tạp chí Gia đình được giao nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân trao bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Năm 1999, ấn phẩm "Gia đình Hạnh phúc - Lứa đôi" ra đời, nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các gia đình Việt.

Năm 2011, tạp chí được nâng cấp thành Báo Gia đình Việt Nam, phát triển song song cả báo in và báo điện tử, góp phần làm phong phú đời sống thông tin báo chí nước nhà. Sau quy hoạch báo chí quốc gia năm 2020, đơn vị trở lại mô hình tạp chí, với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức.

Trong 30 năm qua, Tạp chí Gia đình Việt Nam không chỉ là diễn đàn báo chí uy tín mà còn là cầu nối nhân văn giữa các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Nhiều chương trình ý nghĩa do tạp chí khởi xướng đã để lại dấu ấn sâu sắc như "Ký ức gia đình - Thắp sáng tương lai", "Những phụ nữ vượt lên số phận", cuộc thi viết "Cha và con gái"...

Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện luôn được duy trì, lan tỏa như: cứu trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung; xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao Sơn La; hỗ trợ bệnh nhi nghèo, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn…

Với những đóng góp tích cực, tạp chí đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua của các bộ, ngành, đoàn thể và tổ chức nghề nghiệp.

Nhà báo Hồ Minh Chiến khẳng định: "Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ tinh gọn, mạnh và hiệu quả. Chúng tôi sẽ bám sát tôn chỉ mục đích, đưa tạp chí phát triển chuyên sâu, chuyên biệt, chuyên tâm - trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực của mình".

Ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh hoạt động chuyên môn, tạp chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan chủ quản, đối tác và các cấp, ngành trong những hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn thịnh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những thành tựu của Tạp chí Gia đình Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Ông đánh giá cao nỗ lực của tạp chí trong việc giữ vững bản sắc, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh toàn diện các vấn đề về gia đình Việt, nhất là trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa, cung cấp kiến thức, kỹ năng sống và tiêu dùng thông minh.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi tặng tranh chúc mừng Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí hiện nay cần có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn để thích ứng với thời đại số: "Tạp chí Gia đình Việt Nam cần tiếp tục coi nội dung là giá trị cốt lõi để định vị thương hiệu; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân sự giỏi; đổi mới mô hình quản trị tòa soạn theo hướng tinh gọn, đa năng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng cao".

Theo ông, song song với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Tạp chí Gia đình Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò trong việc xây dựng đời sống văn hóa, xã hội văn minh, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.