"Một lần thất bại thảm hại đã khiến tôi kiên cường và tỉnh táo hơn. Những nỗ lực của tôi chắc chắn sẽ có kết quả vào một ngày nào đó", ông Đường Kiện (57 tuổi) chia sẻ trên tờ SCMP mới đây.

Sau 10 năm kể từ khi tuyên bố phá sản, người đàn ông này đã vượt khỏi "hố sâu nợ nần", sở hữu một doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Ông cũng thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và truyền cảm hứng cho nhiều người trong số đó nhờ tinh thần kiên trì vượt khó.

Ông Đường từng là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống ở Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc), sở hữu 3 nhà hàng và quán bar rất đông khách.

Những năm 2000, doanh nghiệp của ông có doanh thu 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) mỗi tháng. Đang trên đà muốn tăng nhanh doanh thu, ông Đường đổi hướng đầu tư vào nhiều ngành kinh doanh khác. Tuy nhiên, do không phải mảng thế mạnh, ông thất bại liên tiếp, phải vay nợ ngân hàng, người thân, đối tác.

Tới năm 2015, số tiền ông nợ lên tới 46 triệu NDT (khoảng 170 tỷ đồng). Người đàn ông tuyên bố phá sản, đóng cửa các nhà hàng, bán hết bất động sản, tài sản giá trị. Vợ chồng ông cũng ly hôn sau đó không lâu.

Ông Đường Kiện từng rơi vào thảm cảnh phá sản, nợ nần, gia đình tan vỡ. Ảnh: Douyin

Chia sẻ với SCMP, ông Đường thừa nhận từng có ý nghĩ tự tử. Tuy nhiên khi nghĩ đến mẹ, con và những người tin tưởng cho mình vay nợ, ông không thể phụ lòng họ.

Năm 2018, ông Đường Kiện bắt đầu lại sự nghiệp từ một quầy xúc xích nướng, mở cách 1 trong số các nhà hàng cũ của ông chỉ vài trăm mét. Thời gian đầu, ông đeo khẩu trang kín mít vì sợ hàng xóm nhận ra và chê cười. Nhưng sau đó, ông quyết định sống thật với chính mình.

Khi ấy, dù đã 74 tuổi, mẹ ông Đường vẫn cùng con làm xúc xích bằng chiếc máy giá 35 NDT (130.000 đồng).

Người đàn ông khởi nghiệp lại với quầy xúc xích nướng. Ảnh: Douyin

Xúc xích là món ăn được nhiều người ưa thích nhưng họ luôn e ngại về nguồn gốc nguyên liệu. Nắm bắt tâm lý của khách, Đường Kiện mua thịt ở siêu thị uy tín trong thành phố, có chứng nhận kiểm dịch, không mua ở chợ. Giấy tờ mua hàng được để tại quầy giúp khách hàng an tâm khi sử dụng.

Dần dần, tiếng lành đồn xa, khách tìm tới mua ngày càng đông. Năm 2020, với sự giúp đỡ của bạn bè, ông mở một cơ sở sản xuất xúc xích nhỏ.

Khi Covid-19 ập tới, hoạt động kinh doanh trực tiếp bị ảnh hưởng. Người đàn ông ngoài 50 tuổi không ngại chuyển đổi, lấn sân sang bán xúc xích online. Câu chuyện cuộc đời của ông cũng là một yếu tố hấp dẫn người xem và mua hàng.

Ban đầu, ông hạnh phúc khi có thể thu về 5.000-6.000 tệ (18,5-22 triệu đồng) trong 1 lần livestream. Nhưng sau này, số lượng càng lúc càng tăng. Lần cao điểm nhất, ông bán số lượng xúc xích "khủng" và thu về 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) trong phiên livestream.

Sau 5 năm, xưởng sản xuất đã thành nhà máy hiện đại, cung cấp 2 tấn xúc xích ra thị trường mỗi ngày, doanh thu đạt 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng) mỗi ngày. Ông cũng mở thêm nhiều chi nhánh tại các trung tâm thương mại.

Nhà máy sản xuất xúc xích hiện tại. Ảnh: Douyin

Ông Đường cho biết, hiện số tiền nợ vẫn còn nhiều vì lợi nhuận trong việc kinh doanh xúc xích mấy năm qua chủ yếu được dùng để đầu tư mở rộng quy mô, chất lượng.

Tuy nhiên, ông dự kiến sẽ trả hết nợ vào năm 2027. Ông rất biết ơn sự tin tưởng của các chủ nợ.

Người mẹ đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng ông Đường. Ảnh: Douyin

Tinh thần kiên trì của ông Đường đã truyền cảm hứng cho nhiều người. "Với tinh thần đó, tôi tin ông ấy có thể vươn lên từ đống tro tàn, bất chấp mọi khó khăn”, một người dùng mạng bình luận.

"Đôi khi thành công của chúng ta là kết quả của thời gian cộng thêm một chút may mắn. Điều quan trọng là phải giữ được sự tỉnh táo ngay cả khi mọi việc đang suôn sẻ”, một người khác chia sẻ quan điểm.