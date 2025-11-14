Phát triển sản phẩm chủ lực

Sau sáp nhập hành chính, xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức.

Phát huy những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Côn Lôn đang nỗ lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phấn đấu xây dựng xã mới ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Xã chọn hướng đi bền vững là phát triển cây chè shan tuyết và cây dược liệu.

Đại hội Đảng bộ xã Côn Lôn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là giao thông liên xã, liên vùng và quy hoạch trung tâm hành chính xã tại địa điểm mới; duy trì, nâng cao giá trị sản phẩm chè shan tuyết, phát triển cây dược liệu gắn với du lịch sinh thái rừng.

Là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Sinh Long và Côn Lôn cũ, với địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, xã Côn Lôn mới có diện tích khoảng 160,76 km² và quy mô dân số khoảng 5.734 người.

Để phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, Côn Lôn đã chọn hướng đi bền vững là phát triển cây chè shan tuyết và cây dược liệu. Hiện toàn xã có hơn 900 ha chè shan tuyết – loại cây được trồng ở độ cao từ 800 – 1.000 m, khí hậu quanh năm mát mẻ, sương phủ bốn mùa, tạo nên hương vị đậm đà, nước xanh và hương thơm đặc trưng.

Nhờ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, người dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, đưa năng suất và chất lượng chè ngày càng cao. Chè shan tuyết đã trở thành sản phẩm chủ lực giúp người dân giảm nghèo và làm giàu.

Bên cạnh đó, mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng đang mang lại hiệu quả kép: vừa bảo vệ tài nguyên rừng, vừa tăng thu nhập. Toàn xã hiện có hơn 10 ha sa nhân, tạo sinh kế ổn định, giúp người dân gắn bó hơn với rừng và phát triển kinh tế xanh.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới được xã Côn Lôn xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Xã huy động, lồng ghép nhiều nguồn vốn để hoàn thiện các tiêu chí; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, xã tiếp tục củng cố nền biên phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với phát triển sản xuất, xã Côn Lôn chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện. Hệ thống công trình văn hóa, thể thao được đầu tư đồng bộ từ trung tâm xã đến các thôn, tạo diện mạo mới cho vùng quê miền núi.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xã tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Trọng Đoan, Bí thư Đảng ủy xã Côn Lôn cho biết, xã đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai nghị quyết nhiệm kỳ, trọng tâm là phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực phục vụ của cán bộ, công chức. Với nội lực của xã nông thôn mới, Côn Lôn sẽ khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng thế mạnh để vươn lên.

Bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng khí thế và niềm tin mới, Đảng bộ và nhân dân xã Côn Lôn đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 – 5%/năm, xây dựng Côn Lôn ngày càng khởi sắc, văn minh và phát triển bền vững.