Bà Phùng Tả Mẩy nghẹn ngào tặng đôi gà trống cảm ơn bộ đội Biên phòng đồn Vàng Ma Chải khi chia tay các chiến sĩ ngay trước ngôi nhà mới hoàn thành

Món quà cảm ơn bộ đội là đôi con gà trống

Gia đình bà Phùng Tả Mẩy ở bản Nhóm 2, xã Sì Lở Lầu thuộc gia đình hộ nghèo. Chồng bà mất sớm, một mình bà chật vật nuôi 6 người con. Có thời điểm bà phải gửi con út cho người thân nuôi giúp vì không thể gồng gánh nổi. Sau khi các con lớn, lập gia đình riêng, bà ở cùng vợ chồng người con trai trong ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát suốt nhiều năm.

Không biết chữ, bà Phùng Tả Mẩy nhờ con dâu viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính quyền, các nhà hảo tâm và Bộ đội Biên phòng đã giúp gia đình có ngôi nhà khang trang

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, qua khảo sát của xã Sì Lở Lầu, gia đình bà Mẩy được hỗ trợ 60 triệu đồng. Do vật tư đắt đỏ và hoàn cảnh khó khăn, thiếu kinh phí đối ứng, số tiền 60 triệu không đủ xây nhà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã kêu gọi bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ thêm 60 triệu đồng.

Ngôi nhà của bà Mẩy được khởi công xây dựng từ đầu tháng 8. Với nguồn kinh phí hỗ trợ cùng sự giúp đỡ ngày công của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, đầu tháng 9, ngôi nhà kiên cố 45 m2 lợp mái tôn vững chắc đã được hoàn thành.

Anh Chảo Láo San, con trai bà Mẩy, không giấu nổi niềm vui, chia sẻ: "Trước đây, tôi sinh sống trong căn nhà cũ, xuống cấp cũng lo lắm nhưng không đủ khả năng để xây nhà mới. Bây giờ được các cấp chính quyền, nhà hảo tâm và Bộ đội Biên phòng giúp đỡ xây được ngôi nhà mới khang trang như thế này, chúng tôi phấn khởi lắm".

Những ngày trời mưa tầm tã, bộ đội vẫn không quản gian khó, đội mưa khuân vác từng bao xi măng, viên gạch để giúp gia đình bà Mẩy. "Chúng tôi biết ơn lắm”, bà Mẩy nghẹn ngào nói lời chia tay các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng khi họ bàn giao nhà và trở về đơn vị.

Trong ngày chia tay, gia đình bà Mẩy đã tặng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đôi gà trống do gia đình nuôi. Món quà ấy thể hiện sự mộc mạc, giản dị của người dân vùng cao nên các chiến sĩ không thể từ chối.

Lá thư tay viết trong ngôi nhà mới

Vì không biết chữ, bà Mẩy nhờ con dâu viết một lá thư tay để bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền, các nhà hảo tâm và Bộ đội Biên phòng đã giúp gia đình có ngôi nhà khang trang.

Dù nét chữ còn nguệch ngoạc, đôi chỗ sai chính tả, nhưng đó là tình cảm chân thành mà gia đình bà Mẩy mong muốn gửi đến các đơn vị, cá nhân đã giúp đỡ gia đình bà.

“Đối với gia đình, đó không chỉ là căn nhà mới, mà còn là món quà vô giá, là niềm động viên lớn lao tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”, bà Mẩy chia sẻ trong lá thư.

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh - Chính trị viên phó đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, chia sẻ: Hành trình xóa nhà tạm ở Lai Châu không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim những người lính biên cương. Chúng tôi xác định đây không chỉ là một chương trình an sinh xã hội, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng - giúp bà con có nơi an cư để từ đó yên tâm bám đất, giữ làng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vàng Ma Chải hỗ trợ gia đình bà Phùng Tả Mẩy xây dựng nhà

Không riêng gì gia đình bà Mẩy, cùng thời điểm này, gia đình Tẩn Sài Mản ở bản Séo Hồ Thầu và Mào Văn Xuân, bản Huổi Luông 2, người dân tộc Hà Nhì, cũng được hỗ trợ xây nhà mới.

Chỉ trong thời gian ngắn, đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã huy động 55 lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp gần 170 ngày công để hoàn thiện những căn nhà giữa núi rừng nơi biên giới.

Giữa núi non trùng điệp, tình quân dân như hoa nở giữa đại ngàn. Mỗi ngôi nhà hoàn thiện là một câu chuyện cổ tích có thật, nơi đó có mồ hôi của người lính, có nước mắt xúc động của người mẹ nghèo.