Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk Phạm Khắc Dũng thông tin: Xã Ea Rốk được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã, gồm Ea Rốk, Cư Kbang, Ia JLơi. Sau khi sáp nhập, xã Ea Rốk mới đã chủ động vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, từ đó xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân tộc và tôn giáo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ linh hoạt thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, xã tích cực phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào DTTS và tín đồ tôn giáo, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo bằng nhiều hình thức phong phú.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lê Hường)

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, “sống tốt đời đẹp đạo”.

Sau sáp nhập, xã Ea Rốk địa bàn rộng với 35 thôn, buôn, 28 dân tộc cùng chung sống, dân đông khoảng 29.000 người, trong đó đồng bào DTTS là 19.434 người, chiếm khoảng 67%; 25 già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Toàn xã hiện có 2 tôn giáo chính, gồm: Tin lành và Công giáo, với 12 điểm sinh hoạt, hơn 5.500 tín đồ. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao với 2.354 hộ chiếm hơn 37,8%, trong đó 1.802 hộ nghèo là người đồng bào DTTS.

Tuy nhiên, đội ngũ công chức được phân công phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo ở xã đa phần là kiêm nhiệm hoặc chuyển từ các lĩnh vực khác qua nên gặp khó khăn trong công tác nắm bắt tình hình công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Ea Rốk. (Ảnh: Lê Hường)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên đánh giá cao những nỗ lực xã Ea Rốk trong triển khai công tác dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng thời đề nghị xã quan tâm một số nội dung trọng tâm. Đầu tiên, cả hệ thống chính trị quan tâm phát triển đội ngũ đảng viên, xây dựng cơ sở đảng, đây sẽ là hạt nhân xây dựng hệ thống chính trị hiện nay. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ nói chung và cán bộ công tác dân tộc, tôn giáo nói riêng; đổi mới phương pháp làm việc, nắm chắc tình hình cơ sở.

Đặc biệt, quan tâm chăm lo đến đời sống người dân, giảm nghèo bền vững, chống nguy cơ tái nghèo. Đây là xã đặc thù, tỷ lệ đồng bào DTTS cao, tỷ lệ hộ nghèo lớn cần có cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc, tôn giáo để thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên đã trao 10 phần quà cho người có uy tín và 25 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Lê Hường