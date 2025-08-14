Trước thông tin từ 1/10, ô tô không được qua trạm thu phí nếu chưa chuyển sang tài khoản giao thông, nhiều người băn khoăn: Tại sao phải nâng cấp thẻ VETC đang dùng? Chưa kể, hướng dẫn chuyển từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông của các nhà cung cấp dịch vụ cũng chưa rõ ràng, khiến không ít người cảm thấy rắc rối, khó thực hiện.

Anh Ngọc Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, trước đây khi đăng ký tài khoản thu phí VETC, số căn cước công dân của anh đã bị người khác lấy để đăng ký cho xe. Anh buộc phải dùng số điện thoại của vợ để đăng ký, sau đó mới khiếu nại để gỡ xe kia.

“Giờ liên kết ví thì tôi lại phải đồng bộ theo thông tin tài khoản ngân hàng của vợ. Khá là phiền phức”, anh Ngọc Anh cho hay.

Doanh nghiệp lo khó kiểm soát tài xế nếu nâng cấp tài khoản thu phí lên tài khoản giao thông. Ảnh: N. Huyền

Ngược lại, anh Văn Toản (Hai Bà Trưng) lại cho rằng, thực tế quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông không quá phức tạp và được tích hợp ngay trên ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

“Thời gian để nâng cấp tài khoản giao thông có kết nối sẵn phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt không quá 5 phút. Đặc biệt, khi thực hiện nâng cấp có thể kết nối và chuyển số tiền còn lại trong tài khoản thu phí (cũ) sang ví VETC, từ đây có thể chuyển tiền về lại tài khoản ngân hàng của cá nhân có kết nối liên thông với ví”, anh Toản cho hay.

Về phía doanh nghiệp, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Mai Linh Hà Nội cho rằng, việc nâng cấp tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông chẳng khác nào mỗi người phải mở thêm một ‘sổ tiết kiệm’ để dùng khi cần, gây bất tiện và phát sinh thêm thủ tục.

Đặc biệt, khi áp dụng, doanh nghiệp sẽ phải nạp sẵn số tiền tối thiểu vào ví điện tử cho từng lái xe để đảm bảo lưu thông.

Trong khi ví điện tử này, ngoài việc trả phí đường bộ, lái xe vẫn có thể rút tiền ra hoặc chi cho mục đích khác, khiến doanh nghiệp khó kiểm soát, dễ phát sinh chi vượt định mức. Điều này dẫn đến chi phí quản lý tăng do phải bố trí thêm nhân sự theo dõi và kiểm soát dòng tiền.

Vì thế, ông Hùng cho rằng hiện hầu hết lái xe và cá nhân đều đã có tài khoản trả lương do doanh nghiệp mở và tài khoản ngân hàng riêng. Giải pháp tối ưu và tiện dụng nhất là liên thông tài khoản ngân hàng của lái xe (hoặc tài khoản trả lương) trực tiếp với tài khoản thu phí giao thông, thay vì bắt buộc mở thêm một ví điện tử mới.

Liên quan đến việc chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, quy định này sẽ giúp công tác quản lý Nhà nước về thu phí ngày càng công khai, minh bạch hơn; giúp người dân thực hiện thanh toán dễ dàng, đơn giản, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Hiện nay tài khoản thu phí là tài khoản giao thông và tiền được nộp vào để phục vụ việc trả phí đường bộ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí.

Do đó, trong quá trình xây dựng Nghị định 119, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước một phương thức quản lý là tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản hoặc thẻ tín dụng của ngân hàng. Chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối tài khoản giao thông.