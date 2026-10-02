Nếu có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt, cán bộ được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn; cán bộ trong lực lượng vũ trang được xem xét thăng quân hàm trước thời hạn.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, khuyến khích, ghi nhận và bảo vệ những cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo mang lại giá trị thiết thực.

Quy định được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Quy định của Ban Bí thư dành riêng một chương về cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về tôn vinh, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, thực hiện đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt vào sự phát triển chung được ghi nhận, tôn vinh và hưởng các chính sách.

Trường hợp đề xuất có phạm vi ảnh hưởng lớn, được nhân rộng thành mô hình điển hình tiên tiến thì được ưu tiên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Chính phủ

Kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại và áp dụng chính sách trọng dụng phù hợp. Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn; cán bộ trong lực lượng vũ trang được xem xét thăng quân hàm trước thời hạn theo quy định. Thành tích đột phá được lưu trong hồ sơ cán bộ và là căn cứ quan trọng khi đánh giá năng lực thực tiễn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa, nhân rộng trên phạm vi cả nước được ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định. Ban Bí thư định hướng ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; được giao chủ trì nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện về vị trí công tác, quỹ thời gian phù hợp; được đề xuất, lựa chọn nhân sự có năng lực cùng tổ chức thực hiện.

Việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cần căn cứ toàn diện về phẩm chất, uy tín, năng lực, kết quả và yêu cầu của vị trí công tác; thành tích đổi mới, sáng tạo là căn cứ quan trọng nhưng không phải căn cứ duy nhất.

Ban Bí thư lưu ý tiêu chí xác định hiệu quả đặc biệt xuất sắc, khả năng lan tỏa, nhân rộng phải rõ ràng, khách quan, minh bạch, có khả năng kiểm chứng. Việc khen thưởng vật chất, huy động nguồn lực xã hội hóa và quỹ hợp pháp ngoài ngân sách cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các biện pháp bảo vệ cán bộ

Đối tượng được bảo vệ gồm: cán bộ đề xuất, tham mưu, thẩm định (về pháp lý, tài chính, chuyên môn); thành viên hội đồng tư vấn, giám sát thực thi; đại diện cơ quan phối hợp; thành viên cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ phê duyệt; cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện đề xuất.

Các nhóm đối tượng trên được xem xét áp dụng biện pháp bảo vệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Cụ thể các điều kiện đó là: khi đề xuất được báo cáo, xem xét, phê duyệt đúng thẩm quyền, trình tự; có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung; không vụ lợi, trục lợi chính sách, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp đã phát sinh rủi ro, sai sót, thiệt hại thì việc xem xét bảo vệ đối với hậu quả, trách nhiệm phát sinh phải đồng thời căn cứ quy định về nguyên tắc không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật. Cán bộ phải chủ động, kịp thời báo cáo và thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, khắc phục, hạn chế thiệt hại.

Về thẩm quyền bảo vệ cán bộ, theo quy định, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp chủ trì, chịu trách nhiệm xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ cán bộ theo thẩm quyền. Căn cứ kết luận vụ việc, ban thường vụ cấp ủy quyết định hoặc lãnh đạo, chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng một hoặc một số biện pháp bảo vệ.

Cụ thể, trước hết là bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng và các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ.

Biện pháp thứ hai là bảo vệ danh dự, uy tín; cung cấp, xác nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình về chủ trương, quá trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện đề xuất khi cần thiết.

Biện pháp tiếp là xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo thẩm quyền; hủy bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi quyết định xử lý không đúng; xin lỗi, cải chính, phục hồi danh dự, uy tín, chức vụ, vị trí công tác, chế độ, chính sách và các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ theo Điều 13 Quy định này.

Biện pháp cuối cùng là xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi trù dập, trả thù, cản trở hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ cán bộ theo quy định.

Với vụ việc đặc biệt phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc đề xuất thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương của cấp Trung ương, ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định biện pháp bảo vệ cán bộ theo thẩm quyền.