Châu Bùi tổ chức buổi giới thiệu MV Big girl don't you cry trong không gian ấm cúng bên bạn bè, người thân.

Tại sự kiện, Châu Bùi nói đam mê âm nhạc đã "ăn sâu vào máu" từ khi cô còn bé. Dù thành công trong lĩnh vực thời trang, cô chưa từng từ bỏ tình yêu dành cho âm nhạc.

"Ít ai biết, ba mẹ tôi cũng gặp nhau trong một không gian âm nhạc. Vì vậy, khi lớn lên và bén duyên với nghệ thuật, niềm yêu thích với âm nhạc vẫn luôn tồn tại trong con người tôi", cô chia sẻ.

Châu Bùi.

Theo Châu Bùi, nhờ âm nhạc, cô có thêm một ngôn ngữ để bộc bạch những tâm sự, suy tư rất đời thường.

Người đẹp nói: "Tôi không mong mình có thể làm gì lớn lao, chỉ mong âm nhạc của mình có thể nhẹ nhàng chạm vào trái tim khán giả, giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ thở, tích cực một cách bình dị. Điều đó đã đủ khiến tôi hạnh phúc”.

Bạn trai - rapper Binz không giấu được sự tự hào khi chứng kiến toàn bộ quá trình theo đuổi âm nhạc của Châu Bùi.

Anh nói bạn gái cầu toàn đến mức dành 4 tiếng chỉ để thu 1 câu hát. Binz mong sản phẩm âm nhạc đầu tay của Châu Bùi được đông đảo khán giả đón nhận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Binz và Châu Bùi chia tay. Đối lập với tin đồn, tại sự kiện, cặp đôi tương tác đầy tình cảm. Suốt buổi ra mắt MV, nam rapper dõi theo bạn gái với ánh nhìn trìu mến, dịu dàng.

Bài Big girl don't you cry cũng do Châu Bùi và Binz đồng sáng tác, Machiot sản xuất âm nhạc. Bài hát thuộc thể loại afro-pop đang thịnh hành và được khán giả trẻ quốc tế yêu thích.

Nhạc phẩm là cách Châu Bùi chuyển tải câu chuyện của mình trong một giai đoạn khó khăn về sức khỏe tinh thần.

Từ bé, cô thường được dạy "Con gái phải...", lớn lên mới hiểu rằng mình đang bị trói buộc trong những khuôn mẫu.

Vì vậy, lời bài hát như lời an ủi, vỗ về mà Châu Bùi gửi đến những cô gái còn đang gồng mình với định kiến xã hội. Cô mong họ được thả lỏng bản thân, sống trọn vẹn từng giây phút cuộc đời.

MV do đạo diễn Hồ Việt Quân thực hiện tại Phan Thiết, bắt trọn những mảng xanh thiên nhiên của rừng và biển.

Xuyên suốt MV là những hình ảnh ẩn dụ cho cảm xúc của con người; kết hợp giữa không gian thực và ảo, giữa thế giới nội tâm và ngoại cảnh.

Châu Bùi nói sản phẩm này chỉ chương mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2026.

Trích đoạn MV "Big girl don't you cry"