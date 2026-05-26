Chiều 26/5, dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những ngày qua, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp cả nước, đặc biệt gay gắt tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 38-40 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ.

Cụ thể, lúc 13h ngày 26/5, nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,3 độ; Láng (Hà Nội) 40 độ; Đô Lương (Nghệ An) 39,9 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ; Đồng Hới (Quảng Bình) 39,2 độ.

Dự báo trong ngày 27/5, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn duy trì tại đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi vượt 39 độ. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Sang ngày 28/5, nhiệt độ tại hầu hết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng giảm nhẹ. Nắng nóng ở Bắc Bộ thu hẹp dần, chủ yếu còn xuất hiện tại trung du và đồng bằng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng mạnh nhất từ đầu mùa. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ, có nơi vượt 39 độ.

Đến ngày 29/5, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng chấm dứt, trong khi khu vực Trung Bộ cũng dịu dần.

Như vậy, so với các dự báo trước đó, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kết thúc muộn hơn khoảng một ngày.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ, thậm chí cao hơn tại các khu vực đô thị do ảnh hưởng của bê tông, mặt đường nhựa và hiệu ứng đảo nhiệt.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 9-17h, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài, độ ẩm không khí thấp cùng nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng trong những ngày tới.

Mưa giông xuất hiện những ngày cuối tháng 5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù đến ngày 29/5, nắng nóng diện rộng mới chấm dứt ở Bắc Bộ, nhưng từ chiều tối 27/5 đã bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 28-30/5, mưa giông gia tăng và mở rộng trên toàn Bắc Bộ, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 1/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại nắng nóng diện rộng.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, từ 29/5, nắng nóng dịu dần. Đêm 27 và ngày 28/5, khu vực này có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối 28/5 xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Dù vậy, mưa giông chỉ giúp nền nhiệt khu vực này giảm nhẹ ít ngày. Từ 29-31/5, nắng nóng cục bộ có xu hướng quay trở lại. Đến khoảng 1/6, từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; từ 28/5, mưa giông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.