Ngày 26/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, những ngày qua, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, tăng cao.

Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lốp xe bị nổ trên cao tốc. Ảnh: CACC

Để bảo đảm an toàn, Cục CSGT khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

“Trước khi xuất phát, tài xế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lốp xe. Đồng thời, lái xe cũng cần kiểm tra độ mòn, áp suất lốp để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nứt, phồng hoặc lốp đã quá hạn sử dụng”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Vị đại diện Cục CSGT cũng khuyến cáo tài xế, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp. Ngoài ra, chủ phương tiện cần chủ động thay thế những lốp xe bị hư hỏng để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

“Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, kỹ năng và ý thức của người lái xe đóng vai trò quyết định. Lực lượng chức năng đề nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”, đại diện Cục CSGT nói.

Khi lốp xe có vấn đề bất thường, tài xế cần đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Ảnh: CACC

Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn (làn dừng khẩn cấp) để kiểm tra, xử lý; tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, lực lượng CSGT cho biết sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Các trường hợp phương tiện lưu thông không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.