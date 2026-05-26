Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ghi nhận nhiệt độ gần 40 độ C như Tĩnh Gia 39,8 độ C; Hương Khê 39,5 độ C; Vinh và Con Cuông 39,3 độ C, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu các địa phương tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nắng nóng nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh minh hoạ

Theo dự báo, dưới tác động của biến đổi khí hậu và El Nino, nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo các văn bản chỉ đạo trước đó của Bộ.

Các tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; rà soát, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị, chủ rừng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị và phương án hậu cần, bảo đảm thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cháy rừng khẩn cấp.

Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Trong đó, cần tăng cường kiểm soát, hướng dẫn việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì và các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tăng các địa phương cường phối hợp giữa công an, quân đội và kiểm lâm trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy, các địa phương phải khẩn trương huy động lực lượng dập lửa, khắc phục hậu quả và xử lý nghiêm các trường hợp gây cháy rừng.

