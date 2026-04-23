Tối 23/4, UBND xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo nhanh về vụ việc 2 học sinh bị đuối nước, tử vong trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, hai nam sinh lớp 9 của một trường THCS tại địa phương rủ nhau xuống tắm sông Tranh, đoạn gần bến phà xã Hiệp Đức, thì không may bị đuối nước.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: N.X

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Sau khoảng vài chục phút tìm kiếm, thi thể hai nam sinh được vớt lên và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cùng ngày, đại diện UBND xã Hiệp Đức đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.