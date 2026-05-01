Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại Quảng Ninh khiến nhu cầu tắm biển, giải nhiệt tăng mạnh. Tại các phường Hồng Gai và Cao Xanh, đông đảo người dân vẫn đổ về các bãi tắm tự phát ven biển dù khu vực này đã cắm biển cấm và tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn đường thủy.

Nhiều người tới tắm tại các bãi tự phát gần khu vực neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Phạm Công

Theo ghi nhận, vào mỗi buổi chiều, nhiều khu vực ven biển thuộc phường Hồng Gai, đặc biệt đoạn Bến Đoan trên đường Trần Quốc Nghiễn, tập trung đông người dân đến tắm biển.

Một số người trèo qua lan can để xuống biển. Ảnh: Phạm Công

Mặc dù khu vực này đã được lắp rào chắn và đặt biển cấm tắm, nhiều người vẫn trèo lan can, chui qua hàng rào để xuống biển.

Một số người còn tự dựng cọc gỗ, buộc thang dây để di chuyển xuống bãi đá sát mép nước. Khu vực này không có bãi cát, mặt đá gồ ghề và trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Muôn vàn cách để tìm đường xuống biển: cắt rào chắn; dựng cọc gỗ, buộc thang dây... Ảnh: Phạm Công

Nhiều người mang theo can nhựa làm "phao" khi bơi, đồng thời chuẩn bị sẵn nước ngọt để tắm tráng sau khi lên bờ.

Đáng chú ý, không ít gia đình còn đưa cả trẻ em tới tắm tại các khu vực nguy hiểm này. Càng về cuối giờ chiều, lượng người đổ về những bãi tắm tự phát càng đông, xe máy dựng kín vỉa hè ven đường.

Dù đã cắm biển cấm, khu vực này vẫn có đông người dân xuống tắm biển. Ảnh: Phạm Công

Nhiều người còn bơi ra khá xa bờ, ảnh hưởng đến luồng tuyến di chuyển của tàu thuyền hoạt động trên vịnh.

Tại khu vực bến phà cũ, một phần hàng rào tôn bị cắt tạo thành lối đi để người dân chui qua xuống biển. Một số biển cảnh báo cấm tắm tại đây cũng đã xuống cấp, bạc màu do được lắp đặt từ lâu.

Người dân rón rén di chuyển trên các bãi đá lởm chởm. Có người bơi ra xa bờ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Phạm Công

Một người dân sinh sống gần khu vực giải thích, do nhà ở gần biển nên thường xuyên ra các bãi tắm tự phát để giải nhiệt, thay vì di chuyển tới các bãi tắm được cấp phép.

Ngày 26/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đào Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai cho biết địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tắm tại các bãi tự phát nguy hiểm.

Lực lượng công an phường liên tục nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe dưới lòng đường của người dân đi tắm biển, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn.

Người dân mang can nhựa để làm "phao". Ảnh: Phạm Công

Lãnh đạo UBND phường Hồng Gai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương sẽ bổ sung thêm biển cấm, tháo dỡ các thang dây tự phát và tăng cường lực lượng kiểm tra nhằm ngăn người dân xuống tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Càng về cuối giờ chiều, lượng người đổ về tắm ở các bãi tự phát càng đông. Ảnh: Phạm Công