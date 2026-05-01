Những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tại Quảng Ninh bất chấp biển cấm, tìm đến các bãi tắm tự phát ven biển để giải nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua tại Quảng Ninh khiến nhu cầu tắm biển, giải nhiệt tăng mạnh. Tại các phường Hồng Gai và Cao Xanh, đông đảo người dân vẫn đổ về các bãi tắm tự phát ven biển dù khu vực này đã cắm biển cấm và tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn đường thủy.
Theo ghi nhận, vào mỗi buổi chiều, nhiều khu vực ven biển thuộc phường Hồng Gai, đặc biệt đoạn Bến Đoan trên đường Trần Quốc Nghiễn, tập trung đông người dân đến tắm biển.
Mặc dù khu vực này đã được lắp rào chắn và đặt biển cấm tắm, nhiều người vẫn trèo lan can, chui qua hàng rào để xuống biển.
Một số người còn tự dựng cọc gỗ, buộc thang dây để di chuyển xuống bãi đá sát mép nước. Khu vực này không có bãi cát, mặt đá gồ ghề và trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.
Nhiều người mang theo can nhựa làm "phao" khi bơi, đồng thời chuẩn bị sẵn nước ngọt để tắm tráng sau khi lên bờ.
Đáng chú ý, không ít gia đình còn đưa cả trẻ em tới tắm tại các khu vực nguy hiểm này. Càng về cuối giờ chiều, lượng người đổ về những bãi tắm tự phát càng đông, xe máy dựng kín vỉa hè ven đường.
Nhiều người còn bơi ra khá xa bờ, ảnh hưởng đến luồng tuyến di chuyển của tàu thuyền hoạt động trên vịnh.
Tại khu vực bến phà cũ, một phần hàng rào tôn bị cắt tạo thành lối đi để người dân chui qua xuống biển. Một số biển cảnh báo cấm tắm tại đây cũng đã xuống cấp, bạc màu do được lắp đặt từ lâu.
Một người dân sinh sống gần khu vực giải thích, do nhà ở gần biển nên thường xuyên ra các bãi tắm tự phát để giải nhiệt, thay vì di chuyển tới các bãi tắm được cấp phép.
Ngày 26/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đào Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai cho biết địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tắm tại các bãi tự phát nguy hiểm.
Lực lượng công an phường liên tục nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe dưới lòng đường của người dân đi tắm biển, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn.
Lãnh đạo UBND phường Hồng Gai cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương sẽ bổ sung thêm biển cấm, tháo dỡ các thang dây tự phát và tăng cường lực lượng kiểm tra nhằm ngăn người dân xuống tắm tại các khu vực nguy hiểm.
Hiện Quảng Ninh có khoảng 12 bãi tắm đạt tiêu chuẩn phục vụ du lịch, được cấp phép hoạt động và trang bị đầy đủ lực lượng cứu hộ cùng hệ thống biển báo an toàn.
Trong đó, bãi tắm Hòn Gai mới được cấp phép nhằm đáp ứng nhu cầu tắm biển của người dân và du khách tại các phường Hồng Gai, Hạ Long, Hà Tu và Cao Xanh.
Đợt nắng nóng “dị thường” bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, Hà Nội được cảnh báo có thể phá kỷ lục nhiệt độ từng ghi nhận hơn một thập kỷ trước. Dự báo, khi mưa giông xuất hiện từ tối 27/5, người dân cần đề phòng thời tiết cực đoan.