Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to; sau giảm mưa trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Đáng lưu ý, sang ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt trở lại, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Hà Nội còn mưa vào buổi sáng, sau chuyển nắng nóng cục bộ. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/6, nắng nóng tạm thời dịu bớt do mưa giông xuất hiện, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Từ ngày 6/6, nắng nóng gia tăng trở lại và có khả năng kéo dài đến 8/6, với nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 37 độ.

Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, ngày 5/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 6/6, nắng nóng gia tăng ở những khu vực này với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-55%.

Lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ trong các bản tin thời tiết từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Các chuyên gia nhận định, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 7/6, từ 8/6 nắng nóng dịu dần; Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến 8/6, từ 9/6 nắng nóng cũng dịu dần.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 5/6, có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ; phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.