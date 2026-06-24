Thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), lúc 13h50 hôm nay (24/6), nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tăng cao, phá kỷ lục từng ghi nhận trong đợt nắng nóng vào tháng 5 vừa qua do nắng nóng gay gắt diện rộng tại miền Bắc. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ dao động 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thậm chí tại Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận có thời điểm lên tới khoảng 50 độ C.

Trước tác động của thời tiết cực đoan, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã đạt khoảng 58.456 MW, tăng gần 350 MW so với mức kỷ lục được ghi nhận ngày 26/5. So với cùng kỳ năm 2025, mức phụ tải này tăng 13,5% và cao hơn 6,4% so với đỉnh phụ tải của cả năm 2025.

Riêng tại miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.970 MW, tương đương mức kỷ lục thiết lập ngày 27/5. So với cùng kỳ năm trước, phụ tải tăng 13,3% và cao hơn 6,3% so với mức đỉnh của năm 2025.

Nhu cầu tiêu thụ điện lại phá kỷ lục do thời tiết cực đoan. Ảnh: EVNNPC

Do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, một số máy biến áp trên hệ thống truyền tải miền Bắc vận hành ở mức tải cao, tập trung tại các trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa AT2, Thường Tín AT1&2, và các trạm 220kV Thanh Nghị AT1&2, Thanh Xuân AT1&2, Bá Thiện AT2. Tuy nhiên, điện áp trên hệ thống vẫn được duy trì trong giới hạn vận hành cho phép.

Để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, NSMO cho biết đang huy động tối đa các nguồn điện khả dụng trên hệ thống; khai thác cao các nhà máy thủy điện nhưng vẫn bảo đảm duy trì mực nước hồ chứa; tăng huy động các nguồn điện nhập khẩu. Song song đó, phối hợp với các nhà máy điện mới đưa vào vận hành để thực hiện các thử nghiệm công suất trong giờ cao điểm.

Trong ngày 23/6, đơn vị này cũng phải huy động tất cả các nguồn điện khả dụng trên hệ thống, kể cả các nguồn điện đắt tiền sử dụng nhiên liệu DO, FO. Cùng với đó, khai thác cao các nguồn thuỷ điện, duy trì cột áp đảm bảo khả dụng các nhà máy thuỷ điện, đặc biệt thuỷ điện Tây Bắc cho giai đoạn cao điểm nắng nóng và tăng huy động các nguồn điện nhập khẩu.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết oi bức tại miền Bắc sẽ tiếp tục kéo dài trong tối và đêm 24/6. Dù nhiệt độ giảm so với ban ngày, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì mức 28-30 độ C vào ban đêm.

NSMO dự báo trong khung giờ cao điểm từ 21h đến 23h ngày 24/6, công suất hệ thống điện quốc gia có thể đạt khoảng 54.500 MW. Đáng chú ý, phụ tải tại miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng cao hơn so với cao điểm buổi chiều, có thể tiến sát ngưỡng 31.000 MW và thiết lập kỷ lục mới trong năm 2026.

Trong ngày 25/6, nắng nóng tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực trên cả nước. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ 38-40 độ C, thậm chí trên 40 độ C. Tại Tây Nguyên, một số khu vực thuộc Gia Lai và Đắk Lắk cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C.

Với diễn biến thời tiết này, nhu cầu điện miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng trong ngày 25/6. Do đó, NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Tắt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm.

Đơn vị này cũng khuyến khích dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm. Bởi, việc giảm tiêu thụ điện trong các giờ cao điểm không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và tối ưu chi phí vận hành toàn hệ thống.