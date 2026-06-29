“Hiện tại, thể trạng của tôi đang sẵn sàng. Tôi hy vọng mình gặp nhiều may mắn để không bị chấn thương, tiếp tục chinh chiến cùng tuyển Việt Nam, đạt được kết quả tốt nhất ở ASEAN Cup 2026", Văn Hậu nói.

Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ Việt Nam giành chức vô địch AFF 2018 (nay là ASEAN Cup). Khi được hỏi về thành tích đáng nhớ gần 10 năm trước, cầu thủ CLB CAHN chia sẻ: "Đối với tôi, chức vô địch AFF 2018 đã trôi qua rất lâu rồi và tôi muốn hướng tới tương lai. Ở lần tập trung này, sau một thời gian dài tôi mới quay trở lại để thi đấu ở một giải đấu kéo dài như hành trình sắp tới. Mục tiêu của tôi là cùng toàn đội cố gắng đạt được vị trí cao nhất”.

Văn Hậu quyết cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: V.A

So với tuyển Việt Nam trước đây, sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch mang tới sự khác biệt. Văn Hậu cho biết: "Mỗi thời điểm có những nhân tố khác nhau. Các cầu thủ nhập tịch giúp ích và hỗ trợ tốt hơn cho đội tuyển. Ban huấn luyện luôn lựa chọn những người tốt nhất dựa trên yêu cầu chuyên môn. Khi đã lên đội tuyển quốc gia, các cầu thủ không còn suy nghĩ bản thân đến từ CLB nào. Mục tiêu quyết định cuối cùng là chiến đấu vì màu cờ sắc áo và vì biểu tượng trên ngực áo”.

Về việc sát cánh với Phan Tuấn Tài ở hành lang phải, Văn Hậu cho rằng anh có thể đá bên trong và Tuấn Tài đá hậu vệ cánh. Theo Văn Hậu, mục tiêu cuối cùng vẫn là cả hai kết hợp tốt nhất để cùng tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Trong thời gian này, Văn Hậu và các đồng đội không bỏ qua việc theo dõi các trận đấu đỉnh cao tại World Cup. Hậu vệ sinh năm 1999 cho biết toàn đội tranh thủ thời gian để theo dõi và học hỏi từ những đội bóng lớn trên thế giới. Cá nhân văn Hậu mong Hà Lan giành chiến thắng Morocco, và anh sẽ theo dõi trận đấu này trong lúc ăn sáng.