Đăng Khoa lỡ hẹn

Sau gần 1 tuần chờ đợi, rốt cuộc tân binh Ngô Đăng Khoa đã không thể kịp bình phục chấn thương để cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Việc cầu thủ Việt kiều thuộc biên chế CLB CA TPHCM phải rời tuyển Việt Nam là điều vô cùng đáng tiếc, nhưng cũng không quá bất ngờ khi cuối mùa giải 2025/26 Đăng Khoa đã cố gắng nén đau để ra sân.

Ngô Đăng Khoa nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik, nhưng đáng tiếc chấn thương khiến tiền vệ này phải rời tuyển Việt Nam

Theo kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định Đăng Khoa bị rách sụn chêm độ 2 nên khó ra sân với phong độ cao nhất, đồng thời đối mặt với nguy cơ nặng hơn.

Sau khi thống nhất với cầu thủ và bộ phận y tế, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng BHL quyết định tạo điều kiện cho tiền vệ trẻ này trở về CLB tiếp tục điều trị, phục hồi chấn thương. Đó là quyết định hợp lý dành cho Đăng Khoa thay vì cố gắng chạy đua với thời gian cho một giải đấu.

HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Nếu chỉ nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup việc Ngô Đăng Khoa rời đội có thể không tạo ra xáo trộn quá lớn.

Nhưng với HLV Kim Sang Sik, đó là sự thiếu vắng của một phương án đã được chuẩn bị, tính toán khá kỹ lưỡng mà chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho Ngô Đăng Khoa.

Không thể sử dụng tiền vệ Việt kiều tiềm năng ở ASEAN Cup là điều khá đáng tiếc với HLV Kim Sang Sik

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn trẻ hóa, mỗi gương mặt mới đều nằm trong một kế hoạch cụ thể. Với nền tảng được đào tạo tại Australia, khả năng hoạt động rộng cùng tinh thần thi đấu hiện đại, Đăng Khoa được xem là mẫu tiền vệ có thể mang đến nét khác biệt cho tuyển Việt Nam

Đăng Khoa có thể chưa phải lựa chọn cho đội hình xuất phát ở ASEAN Cup. Nhưng với tốc độ, sự lì lợm của tuổi đôi mươi vốn được kiểm chứng ở mùa giải 2025/26, tiền vệ Việt kiều này được HLV Kim Sang Sik đánh giá rất cao, thậm chí sẵn sàng sử dụng trong những trận đấu khó của đội nhà.

Nhưng đáng tiếc kế hoạch mà chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng phải tạm dừng vì chấn thương của Đăng Khoa, dù đã cố gắng chờ đợi gần 1 tuần lễ. Dẫu vậy, với tuổi đời còn rất trẻ, việc Đăng Khoa không thể tham dự ASEAN Cup cũng chỉ là tạm lỡ hẹn với tuyển Việt Nam lẫn HLV Kim Sang Sik.

Nếu bình phục hoàn toàn, một tấm vé trở lại tuyển Việt Nam đối với Đăng Khoa vẫn còn nguyên vẹn khi niềm tin mà HLV Kim Sang Sik dành cho tiền vệ Việt kiều này vẫn rất lớn, đặc biệt trong giai đoạn “những chiến binh sao vàng” dần trẻ hoá hòng hướng tới những mục tiêu cao, xa trong tương lai.