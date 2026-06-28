Trên trang cá nhân, Đình Bắc chia sẻ 2 bức ảnh trong màu áo CLB Quảng Nam và CLB CAHN kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Cảm ơn Quảng Nam vì tất cả! CAHN 2029”.

Đây được xem là thông báo Đình Bắc ký gia hạn hợp đồng 3 năm với CLB CAHN, tới năm 2029. Rất nhiều các đồng đội, bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới chân sút sinh năm 2004.

Đình Bắc gắn bó lâu dài với CAHN. Ảnh: V.A

Theo tìm hiểu, CLB CAHN và Đình Bắc nhanh chóng đạt được sự thống nhất về các điều khoản trong bản hợp đồng mới. Nhiều khả năng tiền đạo U23 và tuyển Việt Nam nhận được mức đãi ngộ cao hơn so với hợp đồng cũ.

Ở mùa giải vừa qua, Đình Bắc tỏa sáng đúng thời điểm CAHN bứt tốc về đích. Trong 6 trận liên tiếp, chân sút người Nghệ An ghi tới 10 bàn, đóng góp công không nhỏ vào chức vô địch của đội bóng ngành công an.

Việc gia hạn thành công hợp đồng với Đình Bắc là một trong những kế hoạch phát triển mang tính chiến lược của CAHN. Trước đó, nhà ĐKVĐ V-League giữ chân nhiều ngôi sao như Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh, Alan Grafite hay HLV Mano Polking…