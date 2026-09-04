Nắng chiếu xiên thẳng vào khoang lái, gay loá mắt luôn là tình huống khiến cánh tài xế khó chịu mỗi khi phải di chuyển trên đường. Ngay cả với những ngày tiết trời đã sang thu như hiện nay, cường độ nắng mạnh vẫn khiến tài xế gặp không ít khó khăn và bất tiện khi quan sát phía trước.

Vào thời điểm 8-9h sáng hay 4-5h chiều, ánh nắng sẽ chiếu theo một góc xiên chéo với cường độ khá gắt, ngay cả trong những ngày thu đông như hiện nay. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Trao đổi với VietNamNet, anh Hoàng Văn Tân, giảng viên đào tạo lái xe tại Long Biên (Hà Nội) với gần 20 năm kinh nghiệm, cho rằng ánh nắng chiếu trực diện qua kính lái trong thời gian dài là một yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các cung đường theo hướng Đông - Tây.

Theo anh Tân, ánh sáng cường độ cao gây hiện tượng chói, lóa, làm giảm khả năng thích nghi của mắt, khiến tài xế nhanh mỏi và suy giảm khả năng nhận diện các vật thể, phương tiện phía trước. Trong điều kiện này, tầm quan sát bị hạn chế, đặc biệt khi gặp xe đi ngược chiều hoặc các tình huống phát sinh đột ngột, từ đó làm tăng nguy cơ xử lý chậm và xảy ra va chạm.

Để khắc phục việc nắng chiếu thẳng vào mắt các tài xế, anh Tân chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

Đeo kính râm, ưu tiên kính phân cực

Kính râm giúp giảm lượng ánh sáng đi vào mắt, từ đó hạn chế tình trạng nheo mắt, mỏi mắt khi lái xe dưới trời nắng. Tài xế nên chuẩn bị sẵn một chiếc kính phù hợp trên xe để sử dụng khi cần, đặc biệt vào thời điểm nắng gắt, đặc biệt là khi góc chiếu của mặt trời thấp và dễ gây chói qua kính lái.

Nếu có điều kiện, tài xế có thể lựa chọn kính râm phân cực. Loại kính này có khả năng giảm ánh sáng phản xạ theo phương nhất định, qua đó hạn chế hiện tượng lóa từ những bề mặt như mặt đường ướt, kính xe hoặc các bề mặt sáng. Tuy nhiên, kính phân cực không thay thế cho việc giữ kính lái sạch và quan sát đúng kỹ thuật.

Dùng mũ lưỡi trai để hạn chế ánh sáng từ phía trên

Trong trường hợp ánh nắng chiếu từ phía trên hoặc xuyên qua khoảng trống mà tấm che nắng chưa chắn hết, mũ lưỡi trai có thể giúp tạo thêm vùng bóng râm phía trước mắt. Đây là biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho tấm che nắng hoặc kính râm.

Tài xế cũng cần bảo đảm vành mũ không che khuất tầm nhìn, đặc biệt ở khu vực phía trên và hai bên. Khi lái xe, mọi vật dụng làm hạn chế trường quan sát đều cần được cân nhắc kỹ.

Tận dụng tấm che nắng trên kính xe

Tấm che nắng phía trên kính lái là trang bị đơn giản nhưng hữu ích khi mặt trời chiếu trực diện. Tài xế có thể hạ tấm che xuống để cắt bớt vùng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn phía trước.

Khi ánh nắng chiếu xiên từ bên hông, tấm che có thể xoay sang phía cửa kính để chắn nắng. Một số mẫu xe còn thiết kế tấm che có thể kéo dài hoặc trượt thêm một đoạn, giúp che kín phần ánh sáng lọt vào khoảng giữa mép tấm che và cột A.

Điều chỉnh tư thế và độ cao ghế lái

Khi bị ngược nắng, tài xế có thể điều chỉnh độ cao ghế và tư thế ngồi ở mức phù hợp để thay đổi góc quan sát, giúp tấm che nắng phát huy hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, không nên nâng ghế quá cao hoặc thay đổi tư thế ngồi một cách đột ngột chỉ để tránh nắng.

Nguyên tắc quan trọng là vẫn phải duy trì tư thế lái đúng, mắt ở vị trí quan sát thuận lợi, hai tay kiểm soát vô-lăng và toàn bộ khu vực phía trước nằm trong tầm nhìn. Việc điều chỉnh ghế chỉ nên nhằm tối ưu góc quan sát, không được đánh đổi sự thoải mái và khả năng kiểm soát xe.

Không cố nhìn lâu vào vùng ánh sáng mạnh

Khi bị ngược nắng, tài xế không nên cố nhìn chằm chằm vào vùng sáng có cường độ cao như hướng mặt trời, vùng phản chiếu trên mặt đường hoặc kính của xe phía trước. Thay vào đó, cần duy trì hướng nhìn bao quát và chủ động quan sát các điểm tham chiếu an toàn trên làn đường, đồng thời giảm tốc độ nếu tầm nhìn bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, khi ánh nắng khiến tài xế không thể quan sát rõ phương tiện, người đi bộ hoặc chướng ngại vật phía trước, cần ưu tiên giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và chuẩn bị phương án dừng xe thay vì cố duy trì tốc độ như bình thường.

Anh Hoàng Văn Tân có kinh nghiệm gần 20 năm dạy lái xe tại Hà Nội. Ảnh NVCC

Giữ kính lái sạch để giảm hiện tượng tán xạ ánh sáng

Một chi tiết thường bị bỏ qua là tình trạng bề mặt kính lái. Lớp bụi, dầu mỡ hoặc vệt nước trên kính có thể làm ánh sáng bị tán xạ, tạo thêm quầng sáng và khiến hiện tượng chói trở nên nghiêm trọng hơn khi đi ngược nắng.

Do đó, tài xế nên thường xuyên vệ sinh cả mặt trong và mặt ngoài kính lái, đồng thời kiểm tra tình trạng cần gạt và lưỡi gạt nước. Khi kính lái sạch, hệ thống quang học giữa mắt người lái và môi trường phía trước được cải thiện, giúp giảm thêm một nguyên nhân gây suy giảm tầm nhìn khi gặp ánh sáng mạnh.

Đảm bảo khoảng cách an toàn

Việc lóa mắt bởi ánh nắng khiến tài xế khó quan sát và phản xạ cũng chậm hơn. Do đó, trong trường hợp phải lái xe dưới điều kiện ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào kính lái, các bác tài nên giữ khoảng cách lớn hơn bình thường với xe phía trước để có thời gian xử lý trong các tình huống bất ngờ.

Ngoài những cách trên, anh Hoàng Văn Tân khuyên tài xế nên chủ động lựa chọn thời điểm di chuyển, hạn chế đi vào lúc nắng gắt hoặc ngược nắng nếu có thể. Với hành trình dài, việc nghỉ ngơi hợp lý cũng giúp mắt giảm mỏi, duy trì khả năng quan sát và phản xạ cần thiết.

Về lâu dài, chủ xe có thể cân nhắc dán phim cách nhiệt chuyên dụng cho kính lái để giảm nhiệt, cản bớt ánh sáng và tia UV, qua đó hạn chế phần nào tình trạng chói mắt. Tuy nhiên, cần chọn loại phim có độ truyền sáng phù hợp, tránh dán phim quá tối làm ảnh hưởng tầm nhìn, nhất là khi lái xe ban đêm.

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