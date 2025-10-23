Dấu ấn tại trái tim Thủ đô

Năm 2016, ZAVAK ra đời như một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nắp bể ngầm inox tại Việt Nam. Chỉ vài năm sau, sản phẩm của họ đã hiện diện tại khu vực trung tâm Thủ đô: Hồ Hoàn Kiếm. Mỗi chi tiết nắp hố ga tại đây đều được thiết kế riêng biệt, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ hài hòa với cảnh quan đô thị, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe về độ bền và khả năng chịu lực.

Nắp hố ga ZAVAK hiện diện trên nhiều tuyến đường khu vực Hoàn Kiếm

Không dừng lại ở đó, sản phẩm ZAVAK còn để lại dấu ấn tại nhiều công trình khác như phố Tống Duy Tân, phố Hàng Hòm và đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông hiện đại như ga Metro Hà Nội, ga Metro Bến Thành. Tại những công trình đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất, ZAVAK vẫn chứng minh được năng lực với các sản phẩm có khả năng chống ăn mòn tuyệt đối và độ bền vượt trội.

Bộ nắp hố ga âm sàn ZAVAK đồng bộ với mặt lát, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho không gian đô thị.

Hành trình chinh phục những công trình quy mô lớn

Chất lượng và uy tín của ZAVAK đã giúp họ nhanh chóng trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn xây dựng hàng đầu như Vinaconex, Ricons, Coteccons, Hòa Bình, Delta. Điều này không dễ dàng khi mỗi công trình đều có những yêu cầu đặc thù riêng, đòi hỏi khả năng tùy biến sản phẩm và đáp ứng tiến độ gấp rút.

Nắp ZAVAK được lựa chọn cho dự án nhà ga Metro Bến Thành

Tại các khu đô thị hiện đại như Vinhomes Ecopark, The Manor Central, Starlake... nắp bể ngầm của ZAVAK được lắp đặt xuyên suốt hệ thống thoát nước và điện ngầm. Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ trong tổng thể công trình, nhưng chúng lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho không gian sống.

Đặc biệt, ZAVAK còn ghi dấu ấn tại các resort và khách sạn danh tiếng như Hilton, Wyndham, Pullman, Metropole... Những không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp này luôn đòi hỏi sự tinh tế đến từng chi tiết và ZAVAK đã đáp ứng xuất sắc yêu cầu này với các sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn thiện cho công trình.

Bí quyết đằng sau thành công

Bí quyết thành công của ZAVAK nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Với hơn 21 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng và nghiên cứu, ZAVAK không ngừng cải tiến để tạo ra những sản phẩm không chỉ bền vững mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt mà đối thủ khó có thể bắt chước được.

Kỹ sư kiểm tra lắp đặt nắp tại công trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

ZAVAK tự hào là đơn vị tiên phong sản xuất nắp bể inox đầu tiên tại Việt Nam. ZAVAK cung cấp không chỉ sản phẩm mà còn là giải pháp toàn diện cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Từ công trình trong nước đến thị trường quốc tế

Với nền tảng vững chắc từ các công trình trong nước, ZAVAK đã sẵn sàng bước ra thị trường quốc tế. Năm 2023, đánh dấu cột mốc quan trọng khi những sản phẩm nắp kỹ thuật âm tường của ZAVAK chính thức có mặt trên Amazon tại thị trường Mỹ, Canada và Mexico.

Gian hàng trực tuyến của ZAVAK trên Amazon

Đây là bước đi chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của ZAVAK. Đến năm 2030, đặt mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam và phân phối phủ khắp thị trường Bắc Mỹ trong lĩnh vực sản xuất nắp kỹ thuật âm tường.

Từ những dự án trọng điểm quốc gia đến thị trường quốc tế, hành trình của ZAVAK là minh chứng mạnh mẽ cho khả năng sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt. Với phương châm "Tận tâm mang đến sự hài lòng cho khách hàng", ZAVAK đang từng bước khẳng định vị thế của mình, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm thế giới.

Lệ Thanh