Giữa làn sóng bí ẩn ngày càng tăng quanh sao chổi 3I/ATLAS – thiên thể có kích thước tương đương Manhattan và được cho là đến từ ngoài Hệ Mặt Trời – nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna đang gây áp lực buộc NASA phải công bố những hình ảnh và dữ liệu chưa từng được tiết lộ.

Nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna NASA phải công bố những hình ảnh và dữ liệu chưa từng được tiết lộ về sao chổi 3I/ATLAS. Ảnh: Mashable

Nữ nghị sĩ 36 tuổi đến từ bang Florida đã đăng lên nền tảng X bức thư gửi quyền Giám đốc NASA, ông Sean Duffy.

“Tôi viết thư để đề nghị công bố các dữ liệu quan sát liên quan đến 3I/ATLAS, được ghi lại gần đây bởi các nhiệm vụ của NASA,” Luna nêu trong thư. “Thông tin này có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao hiểu biết của chúng ta về những vị khách liên sao và cách chúng tương tác với Hệ Mặt Trời.”

Sao chổi đổi màu và gia tốc bất thường

Bà Luna đưa ra yêu cầu với NASA sau khi 3I/ATLAS cho thấy các dấu hiệu gia tốc phi trọng lực – hiện tượng khiến nó không tuân theo quỹ đạo được dự đoán chỉ bằng lực hấp dẫn.

Đặc biệt, khi đi ngang qua Mặt Trời, sao chổi còn chuyển màu xanh lam rõ rệt, thậm chí được mô tả là “xanh hơn cả ánh sáng Mặt Trời”.

Chính những biểu hiện bất thường này đã khiến Giáo sư vật lý Harvard Avi Loeb – người nổi tiếng với các nghiên cứu về vật thể liên sao – đưa ra giả thuyết táo bạo: có thể 3I/ATLAS sở hữu một dạng “động cơ” phi tự nhiên.

Ông Loeb cho rằng nếu vật thể có đuôi quay về phía Mặt Trời (thay vì hướng ra xa như sao chổi thông thường), điều đó có thể chứng minh đây không phải là sao chổi truyền thống, mà là một thiết bị nhân tạo hoặc tàu vũ trụ do trí tuệ khác chế tạo.

Yêu cầu NASA công bố ảnh do tàu MRO chụp và dữ liệu từ Perseverance

Trong thư, Luna yêu cầu NASA phải công bố hình ảnh mà camera HiRISE – đặt trên tàu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) – đã chụp từ ngày 2 đến 3/10.

Ngoài ra, nghị sĩ còn yêu cầu NASA cung cấp thêm “dữ liệu bổ sung” từ rover Perseverance và các tàu thám hiểm khác đang hoạt động quanh sao Hỏa, nhằm kiểm tra xem có dấu hiệu hoạt động bất thường nào xảy ra xung quanh thời điểm 3I/ATLAS bay gần sao Hỏa (khoảng 30 triệu kilomet) vào ngày 3/10/2025 hay không.

Hình ảnh sao chổi 3I/ATLAS từ Kính viễn vọng Không gian Hubble cho thấy bức xạ khuếch tán trải dài về phía trước vật thể khi nó tiến gần đến Mặt trời. Ảnh: NASA

Trùng hợp thay, trước đó Giáo sư Loeb từng cáo buộc NASA từ chối cung cấp chính những bức ảnh chụp ngày 2/10 và cho rằng đó có thể là bằng chứng giá trị về đặc điểm phi sao chổi của vật thể.

Sao chổi 3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba từng được ghi nhận đi vào Hệ Mặt Trời, sau Oumuamua (2017) và Borisov (2019). Vì thế, việc theo dõi kỹ lưỡng được xem là cực kỳ quan trọng với khoa học.

Bà Luna nhấn mạnh trong thư: “Tôi đề nghị NASA tài trợ cho việc quan sát thêm 3I/ATLAS bằng tàu Juno đang hoạt động gần sao Mộc, sử dụng toàn bộ thiết bị sẵn có, bao gồm cả cảm biến radio.”

Theo bà, quan sát từ vị trí đặc biệt của Juno có thể mang lại thông tin giá trị về cấu tạo, quỹ đạo và khả năng tương tác giữa ATLAS với môi trường của Hệ Mặt Trời.

Giáo sư Loeb đã công khai ủng hộ hành động của Luna trên Medium: “Chúng ta đều mang ơn nghị sĩ Luna vì đã có tầm nhìn và sẵn sàng hỗ trợ khoa học tiên phong.”

Không chỉ giới khoa học hay chính trị quan tâm đến ATLAS. Ngay cả Kim Kardashian – ngôi sao giải trí và doanh nhân nổi tiếng – cũng hỏi NASA về vật thể liên sao này trên X. “Hãy nói sự thật đi, NASA.” cô viết.

Quyền giám đốc Sean Duffy trả lời ngay rằng: “Quan sát của NASA cho thấy đây là sao chổi liên sao thứ ba đi qua Hệ Mặt Trời. Không có người ngoài hành tinh. Không có mối đe dọa với sự sống trên Trái Đất.”

Nhưng Avi Loeb không hài lòng với cách trả lời. Trong một bài viết tiếp theo, ông chỉ trích Duffy vì trả lời cho một người nổi tiếng thay vì các nhà khoa học – những người đang nghiên cứu nghiêm túc về phạm vi và khả năng của ATLAS.

Ông đặt tiêu đề bài viết một cách đầy ẩn ý: “Kim Kardashian được chào đón tham gia nhóm nghiên cứu của tôi về 3I/ATLAS.”

NASA tuyên bố chính thức rằng sao chổi 31/ATLAS (ảnh) không gây ra mối đe dọa nào cho Trái Đất. Ảnh: NASA

Việc một ngôi sao truyền hình thực tế, một nghị sĩ quốc hội và một nhà thiên văn học hàng đầu cùng tham gia thảo luận về một vật thể liên sao đã biến 3I/ATLAS thành hiện tượng truyền thông hiếm có.

Câu chuyện của ATLAS không chỉ còn là vấn đề khoa học thuần túy. Nó đang trở thành cuộc tranh luận giữa minh bạch và bí mật, giữa nghiên cứu nghiêm túc và áp lực từ cộng đồng mạng, và giữa khả năng khám phá vũ trụ với những câu hỏi về sự sống ngoài Trái Đất.

Khi màu sắc 3I/ATLAS tiếp tục thay đổi và quỹ đạo vẫn bất thường, câu hỏi lớn nhất vẫn ở đó: Liệu đây chỉ là một sao chổi thường thấy hay có điều gì đó vượt xa trí tưởng tượng?

NASA hiện chưa xác nhận liệu họ có công bố dữ liệu mà nghị sĩ Luna yêu cầu hay không.

Một số thiết bị trong sứ mệnh không gian của NASA đã quan sát được Sao chổi liên sao 3I/ATLAS, khi nó tiến gần đến sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

Trước đó, trong lần xuất hiện gần đây trên podcast The Joe Rogan Experience, Elon Musk – CEO của SpaceX và Tesla – được hỏi về những yếu tố bất thường của 3I/ATLAS, dù không khẳng định chắc chắn, Musk bất ngờ đồng tình với giả thuyết rằng vật thể này có thể là “người ngoài hành tinh.”

Theo Musk, có một lực tác động lên 3I/ATLAS ngoài trọng lực, khiến quỹ đạo của nó không hoàn toàn tuân theo các quy luật vật lý thông thường.

“Có thứ gì đó hơn cả lực hấp dẫn đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của nó,” Musk nói.

Không dừng lại ở đó, Musk tiết lộ một thông tin gây sốc: 3I/ATLAS gần như được tạo thành hoàn toàn từ niken, điều mà ông cho là quá bất thường đối với một sao chổi.

Với cấu tạo kim loại cùng kích thước khổng lồ, nếu 3I/ATLAS lao vào Trái Đất, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. “Nó có đủ sức mạnh để xóa sổ một lục địa… hoặc tệ hơn,” Musk nhận định.

3I/ATLAS không chỉ là một vật thể lạ bay qua Hệ Mặt Trời, nó đang thách thức cả hiểu biết khoa học của nhân loại. Quỹ đạo bất thường. Cấu tạo kim loại gần như thuần niken. Gia tốc phi trọng lực. Biến đổi màu sắc.

(Theo NY Post, Space)