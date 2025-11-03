Sao chổi 3I/ATLAS - vật thể liên sao thứ ba từng được phát hiện đi qua hệ Mặt Trời - vừa thực hiện một chuyển động được mô tả là “không theo quy luật trọng lực” khi tiến gần Mặt Trời trong tuần này.

Nhà khoa học Avi Loeb thấy kỳ lạ khi sao chổi ATLAS sáng hơn và xanh hơn khi tiếp cận Mặt Trời. Ảnh: NASA

Thông tin được đưa ra bởi nhà khoa học Avi Loeb, giáo sư tại Đại học Harvard, trong một bài đăng gần đây. Ông trích dẫn dữ liệu từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA (JPL) và cho rằng đây có thể là “bằng chứng đầu tiên” cho thấy vật thể này tăng tốc không phải vì lực hấp dẫn - một dấu hiệu hiếm gặp đối với sao chổi.

Hiện tượng này diễn ra khi 3I/ATLAS đạt đến điểm gần nhất với Mặt Trời, hay còn gọi là cận nhật (perihelion). Thay vì tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo dự đoán, vật thể này lại tăng tốc và lệch hướng một cách bất thường.

Lực đẩy mạnh hơn mức tự nhiên cho phép

Đa số sao chổi thường tăng tốc nhẹ khi tới gần Mặt Trời. Lúc đó, nhiệt độ cao làm bốc hơi băng nước trên bề mặt, tạo ra các tia vật chất phụt ra giống như động cơ phản lực - hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng tên lửa” của sao chổi.

Tuy nhiên, theo phân tích của Loeb, 3I/ATLAS tăng tốc mạnh hơn nhiều so với mức được giải thích bằng cơ chế tự nhiên đó.

Đáng chú ý hơn, dữ liệu của JPL cho thấy sao chổi đã di chuyển theo hai hướng khác nhau: một hướng dạt xa khỏi Mặt Trời và một hướng lệch sang bên.

Với các nhà thiên văn, hành vi này hoàn toàn không giống chuyển động thường thấy của bất kỳ sao chổi tự nhiên nào.

Sao chổi 3I/ATLAS có kích thước bằng Manhattan được cho là đã biểu hiện dấu hiệu "gia tốc phi trọng lực" khi tiếp cận Mặt Trời vào đầu tuần này, củng cố giả thuyết rằng nó có thể là một tàu vũ trụ ngoài Trái Đất. Ảnh: NASA

Loeb đưa ra một giả thuyết táo bạo: gia tốc phi trọng lực này có thể là dấu hiệu của một động cơ bên trong, một dạng công nghệ có chủ đích.

Nói cách khác, nếu đây không phải là hiện tượng vật lý tự nhiên, nó có thể là tàu vũ trụ ngoài hành tinh.

Màu sắc thay đổi kỳ lạ, dấu hiệu của công nghệ?

Không chỉ chuyển động bất thường, 3I/ATLAS còn thay đổi màu sắc khi tới gần Mặt Trời. Theo quan sát, nó trở nên sáng hơn và có màu xanh lam rõ rệt.

Một số thiết bị trong sứ mệnh không gian của NASA đã quan sát được Sao chổi liên sao 3I/ATLAS, khi nó tiến gần đến sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

Điều này trái ngược với đa số sao chổi, vốn thường chuyển sang màu đỏ khi tới gần Mặt Trời. Bề mặt sao chổi vốn rất lạnh, nên khi hấp thụ ánh sáng xanh, nó chỉ phản xạ lại ánh sáng đỏ - tương tự hiện tượng kim loại lạnh chuyển sang đỏ khi bị nung nóng.

Nhưng 3I/ATLAS thì khác. Loeb suy đoán rằng ánh xanh này có thể là dấu hiệu của carbon monoxide ion hóa hoặc thậm chí là ánh sáng từ một "động cơ nóng" đang hoạt động.

Ông cũng thừa nhận một cách thận trọng rằng có thể nó đang bốc hơi một lượng lớn băng, khiến màu sắc khác thường, như Daily Mail dẫn lời.

“Gia tốc phi trọng lực có thể do bốc hơi vật chất, hoặc do hệ thống đẩy công nghệ,” Loeb chia sẻ.

Không chỉ 1, mà có tới 9 bất thường

Loeb gọi dữ liệu mới này là “bất thường thứ chín” được ghi nhận trên 3I/ATLAS.

Trước đó, vật thể này đã thể hiện nhiều đặc điểm không giống sao chổi, trong đó có:

Đuôi ngược (anti-tail) — là hiện tượng dòng hạt bụi hướng về phía Mặt Trời, thay vì ngược ra xa như các sao chổi thông thường.

Quỹ đạo “rất tình cờ” khi nó bay gần các hành tinh lớn gồm sao Mộc, sao Kim và sao Hỏa.

Sao chổi tự nhiên thường không di chuyển theo cách “lượn sát” nhiều thiên thể như vậy.

Điều này khiến Loeb đặt câu hỏi liệu 3I/ATLAS có đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát có chủ đích trong hệ Mặt Trời hay không.

Trong nhiều năm qua, Avi Loeb nổi tiếng với những nghiên cứu gây tranh cãi về khả năng tồn tại công nghệ ngoài Trái Đất.

Trước đây, ông từng đưa ra giả thuyết tương tự về vật thể liên sao ’Oumuamua - cũng có gia tốc bất thường và thay đổi hướng không thể giải thích bằng trọng lực.

Với 3I/ATLAS, Loeb tiếp tục đặt ra khả năng rằng đây không phải là sao chổi thông thường, mà là một tàu thăm dò ngoài hành tinh đang di chuyển trong hệ Mặt Trời.

Ông lập luận rằng: Vật thể có thể được phóng bởi một nền văn minh khác với mục đích khảo sát.

Các bất thường về quỹ đạo, màu sắc và gia tốc là dấu hiệu tương thích với hệ thống điều hướng chủ động.

Việc nó lướt gần nhiều hành tinh giống như đang thu thập dữ liệu.

Loeb nói rõ rằng dữ liệu hiện có không thể khẳng định chắc chắn, song mọi dấu hiệu cho thấy 3I/ATLAS đang thể hiện hành vi không phù hợp với sao chổi tự nhiên.

Bí ẩn còn bỏ ngỏ

Hiện tại, cộng đồng khoa học vẫn chia hai luồng ý kiến. Một số chuyên gia cho rằng các hiện tượng này hoàn toàn có thể được giải thích bằng vật lý thiên văn, trong khi những người khác cho rằng các dữ liệu của JPL đang mở ra câu hỏi lớn hơn: Trong không gian rộng lớn, liệu chúng ta có phải là sinh vật duy nhất?

Giáo sư Loeb nghi ngờ 3I/ATLAS có thể là một tàu trinh sát do người ngoài hành tinh gửi đến để quan sát Trái Đất. Ảnh minh hoạ

Dù câu trả lời là gì, 3I/ATLAS đang thúc đẩy nhân loại tiếp tục nhìn lên bầu trời và đặt câu hỏi. Những bí ẩn mà nó mang theo có thể là bước đầu tiên đưa chúng ta đến gần hơn với việc khám phá các nền văn minh ngoài Trái Đất.

(Theo NY Post, Space, DailyMail)