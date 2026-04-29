Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA, vừa kỷ niệm 36 năm ngày kính viễn vọng không gian Hubble hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất bằng việc công bố một hình ảnh hoàn toàn mới đầy ấn tượng của Tinh vân Trifid - cấu trúc vũ trụ từng được đặt biệt danh là “Sên Biển Vũ Trụ” (Cosmic Sea Slug).

NASA kỷ niệm 36 năm ngày ra mắt Kính viễn vọng Không gian Hubble bằng một hình ảnh mới tuyệt đẹp về Tinh vân Trifid, một vùng hình thành sao cách Trái Đất khoảng 5.000 năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA/STScI / SWNS

Được phóng lên không gian vào ngày 24/4/1990, Hubble, với kích thước tương đương một chiếc xe buýt trường học, đã trở thành một trong những công cụ khoa học có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử.

Sau 36 năm, kính thiên văn này đã thực hiện gần 1,7 triệu lần quan sát, nhắm tới khoảng 55.000 thiên thể khác nhau trong vũ trụ.

Những dữ liệu mà Hubble mang lại đã góp phần tạo ra hơn 22.000 công trình khoa học, với hơn 1,3 triệu lượt trích dẫn, minh chứng rõ ràng cho tầm vóc của một biểu tượng khoa học toàn cầu.

Tinh vân Trifid: Nơi khai sinh những ngôi sao mới

Hình ảnh mới nhất được công bố tập trung vào Trifid Nebula - một vùng hình thành sao cách Trái Đất khoảng 5.000 năm ánh sáng. Đây là nơi các ngôi sao trẻ liên tục được sinh ra trong môi trường giàu khí và bụi vũ trụ.

Hình ảnh đầu tiên của Tinh vân Trifid được chụp vào năm 1997. Ảnh: NASA

Dưới tác động của bức xạ cực tím mạnh mẽ từ các ngôi sao khổng lồ, những đám mây khí đã bị “khoét rỗng”, tạo thành một bong bóng phát sáng rực rỡ.

Quá trình này không chỉ làm biến đổi cấu trúc của tinh vân mà còn kích hoạt các làn sóng hình thành sao mới, tạo nên một chu kỳ sinh - tử liên tục của vũ trụ.

Điểm đặc biệt trong hình ảnh lần này là cấu trúc được gọi là “Sên Biển Vũ Trụ” – một dạng hình thái độc đáo của khí và bụi. Bên cạnh đó, Hubble còn ghi nhận dòng vật chất phun ra từ Herbig-Haro 399, một hiện tượng đặc trưng khi các ngôi sao trẻ đang hình thành.

Những dòng tia này cho thấy các ngôi sao non không chỉ đơn thuần ra đời mà còn tái định hình môi trường xung quanh.

Kính viễn vọng không gian Hubble trên quỹ đạo Trái Đất. Ảnh: NASA/ESA/Hubble / SWNS

Đáng chú ý, tinh vân Trifid từng được Hubble chụp lần đầu vào năm 1997. Gần ba thập kỷ sau, với công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến hơn, bức ảnh mới mang lại độ sắc nét và chi tiết vượt trội, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành sao.

Kho tàng hình ảnh vũ trụ vô giá

Hubble đã chụp được một cặp đám mây khí và bụi khổng lồ, cuồn cuộn của ngôi sao siêu khối lượng Eta Carinae. Ảnh: NASA/ESA/Hubble / SWNS

Một cảnh tượng vũ trụ được chụp bởi Hubble. Ảnh: NASA/ESA/Hubble / SWNS

Một bức ảnh ghép, một trong những bức ảnh lớn nhất từng được Hubble chụp về Tinh vân Crab Nebula. Ảnh: NASA/ESA/Hubble / SWNS

Tinh vân hành tinh IC 418 nằm cách Trái Đất khoảng 2.000 năm ánh sáng theo hướng chòm sao Sói. Ảnh: NASA/ESA/Hubble / SWNS

Một tinh thể vũ trụ lấp lánh, ba ngôi sao rực rỡ bừng sáng từ khoang rỗng của một tinh vân. Ảnh: NASA/ESA/Hubble / SWNS

Kính viễn vọng Hubble đã hướng ống kính vào NGC 6302, còn được gọi là “Tinh vân Bướm”, để quan sát nó trên một phổ ánh sáng đầy đủ hơn, từ cận cực tím đến cận hồng ngoại, giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động trong “cánh” khí nhiều màu sắc của nó. Ảnh: NASA/ESA/Hubble/ SWNS

(Theo Space, NY Post, NASA)