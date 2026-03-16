Dù khoảng cách khá gần theo tiêu chuẩn vũ trụ, tiểu hành tinh này hoàn toàn không gây ra bất kỳ mối nguy hiểm nào đối với Trái Đất.

Hơn 41.000 tiểu hành tinh gần Trái Đất hiện đang được theo dõi bởi NASA cùng các tổ chức nghiên cứu quốc tế. Ảnh: LiveScience

Phát hiện bất ngờ chỉ vài ngày trước khi bay ngang Trái Đất

Tiểu hành tinh mang ký hiệu 2026 EG1 được phát hiện vào ngày 8/3 bởi các chương trình quan sát thiên thể gần Trái Đất. Chỉ vài ngày sau khi được ghi nhận, nó đã thực hiện một cú “bay sượt” ngoạn mục qua hành tinh xanh.

Theo tính toán của NASA, tiểu hành tinh này đạt điểm tiếp cận gần nhất với Trái Đất vào ngày 12/3. Tại thời điểm đó, nó bay cách bán cầu Nam của Trái Đất khoảng 197.466 dặm, tương đương 317.791km, gần hơn khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng.

Quỹ đạo của thiên thể đưa nó lướt qua phía trên khu vực Nam Cực trước khi tiếp tục hành trình trong không gian. Dù khoảng cách này nghe có vẻ đáng lo ngại, nhưng theo tiêu chuẩn thiên văn, đây vẫn là khoảng cách an toàn.

Tiểu hành tinh di chuyển với tốc độ khủng khiếp

Các nhà khoa học ước tính tiểu hành tinh 2026 EG1 có đường kính từ 10 đến 22 mét, tương đương kích thước của một chiếc xe buýt lớn.

Dù kích thước không quá lớn, vận tốc của nó lại cực kỳ đáng kinh ngạc. Khi đạt điểm gần Trái Đất nhất, thiên thể này di chuyển với tốc độ khoảng 34.621 km/giờ so với Trái Đất.

Ở tốc độ đó, 2026 EG1 chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn để bay ngang qua Trái Đất trước khi tiếp tục hành trình quanh Mặt Trời.

Trước khi tiến sát Trái Đất, tiểu hành tinh này cũng đã thực hiện một lần bay ngang ở khoảng cách xa so với Mặt Trăng.

Những quan sát ban đầu cho thấy 2026 EG1 di chuyển quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip kéo dài khoảng 655 ngày, tương đương gần 1,8 năm.

Trong chu kỳ quỹ đạo này, tiểu hành tinh di chuyển từ vị trí gần hơn quỹ đạo của Trái Đất cho đến khu vực nằm xa hơn quỹ đạo của sao Hỏa.

Điều đó khiến nó trở thành một thành viên của nhóm “tiểu hành tinh gần Trái Đất”, những thiên thể có quỹ đạo cắt hoặc tiến gần quỹ đạo hành tinh của chúng ta.

Tiểu hành tinh 2026 EG1 bay qua Trái Đất ở khoảng cách 317.791km, gần hơn khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng. Nguồn ảnh: NASA

Theo tính toán hiện tại, lần tiếp cận hành tinh gần nhất tiếp theo của 2026 EG1 sẽ không diễn ra trong nhiều thế kỷ nữa. Cụ thể, vào ngày 13/9/2186, nó sẽ bay cách bề mặt sao Hoả khoảng 12,1 triệu kilomet.

Hơn 41.000 tiểu hành tinh gần Trái Đất đang được theo dõi

2026 EG1 chỉ là một trong hơn 41.000 tiểu hành tinh gần Trái Đất hiện đang được theo dõi bởi NASA cùng các tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Những thiên thể này có kích thước và quỹ đạo rất khác nhau, từ những khối đá nhỏ vài mét cho đến các vật thể lớn hàng kilomet.

Con số này dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới nhờ các chương trình khảo sát bầu trời thế hệ mới. Một trong những dự án nổi bật là Vera C. Rubin Observatory, đài quan sát hiện đại được thiết kế để lập bản đồ bầu trời với độ chi tiết chưa từng có.

Ngay trong bộ dữ liệu quan sát ban đầu, kính thiên văn của đài Rubin đã phát hiện khoảng 2.000 thiên thể chưa từng được biết đến trước đây trong Hệ Mặt Trời.

Điều này cho thấy còn rất nhiều vật thể nhỏ vẫn chưa được ghi nhận trong không gian gần Trái Đất.

Dù số lượng tiểu hành tinh gần Trái Đất ngày càng nhiều, các nhà khoa học cho rằng nguy cơ xảy ra một vụ va chạm lớn trong tương lai gần là cực kỳ thấp.

Theo dự báo của NASA, không có tiểu hành tinh lớn nào được biết đến hiện nay có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Trái Đất trong ít nhất 100 năm tới.

Tuy vậy, các cơ quan không gian trên thế giới vẫn chủ động chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Họ thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập mô phỏng tình huống tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất nhằm cải thiện hệ thống cảnh báo, khả năng phối hợp quốc tế và chiến lược ứng phó khẩn cấp.

Bên cạnh đó, những nhiệm vụ không gian tiên phong nhằm thay đổi quỹ đạo tiểu hành tinh cũng đang được triển khai.

Các thử nghiệm này được thiết kế để chứng minh rằng nhân loại có thể chủ động “đẩy lệch” một thiên thể nguy hiểm nếu phát hiện đủ sớm.

Sự kiện tiểu hành tinh 2026 EG1 bay ngang Trái Đất vì thế không phải là lời cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra, mà đúng hơn là minh chứng cho năng lực ngày càng mạnh mẽ của khoa học thiên văn trong việc phát hiện, theo dõi và bảo vệ Trái Đất trước những mối đe dọa từ không gian sâu.

(Theo Space, LiveScience)