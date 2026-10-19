Theo thông tin từ Navicom, hai dòng sản phẩm thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe của doanh nghiệp là Navicom CS04GX và Navicom X5 đã được cấp chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 06:2024/BCA.

Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật QCVN 06:2024/BCA

Theo quy định hiện hành, các dòng xe container, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông, xe vận tải hành khách, xe tải và xe vận tải nội bộ bắt buộc phải trang bị Thiết bị giám sát hành trình và Thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2024/BCA. Quy chuẩn này đưa ra các tiêu chí nghiêm ngặt về khả năng ghi hình, định vị, lưu trữ và truyền dữ liệu liên tục về hệ thống máy chủ của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Navicom Việt Nam, 2 dòng sản phẩm Navicom CS04GX và Navicom X5 của hãng đều đã có kết quả đo, thử nghiệm của Viện Đo lường Việt Nam phù hợp với yêu cầu quy chuẩn QCVN 06:2024/BCA. Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành thủ tục công bố hợp quy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Navicom cho biết hai sản phẩm thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe Navicom CS04GX và Navicom X5 đều đáp ứng QCVN 06:2024/BCA.

Cả hai sản phẩm đều được tích hợp công nghệ kết nối 4G tốc độ cao, hệ thống định vị GPS và cơ chế truyền dữ liệu tự động, giúp các doanh nghiệp vận tải dễ dàng quản lý phương tiện và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Navicom CS04GX: Đầu ghi chuyên dụng, hợp quy, hỗ trợ tối đa 4 camera

Theo Navicom Việt Nam, thiết bị Navicom CS04GX không chỉ thực hiện tốt chức năng giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe, mà còn hỗ trợ ghi hình thêm tối đa 3 vị trí khác như: phía trước, phía sau, sườn xe, trong thùng xe hoặc khoang hành khách. Với việc hỗ trợ tối đa 4 camera, Navicom CS04GX giúp doanh nghiệp giám sát được phương tiện đa vị trí, đáp ứng nhu cầu quản lý, giám sát mở rộng của doanh nghiệp.

Đầu ghi CS04GX có độ bền cao, chịu nhiệt, chịu rung lắc ưu việt.

CS04GX đảm bảo ghi nhận và lưu trữ dữ liệu hành trình, tốc độ cũng như hình ảnh người lái xe. Sản phẩm sử dụng vỏ hợp kim tản nhiệt, có tính năng chống rung chấn tốt, hoạt động ổn định, bền bỉ ngay cả ở những điều kiện khắc nghiệt nhất như hầm mỏ, máy lu, máy đào….

Navicom X5: Thiết bị ghi hình 2 kênh gọn nhẹ

Navicom X5 là thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận hình ảnh người lái xe dạng 2 kênh tích hợp (ghi hình phía trước và trong cabin xe) đáp ứng quy chuẩn QCVN 06:2024/BCA. Sản phẩm này hướng tới các phương tiện nhỏ hoặc những đơn vị kinh doanh vận tải chỉ có nhu cầu giám sát theo đúng quy định là trong cabin xe và mở rộng thêm kênh phía trước.

Navicom X5 phù hợp với các loại xe: xe taxi, xe công nghệ, container, đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông, xe tải.

Navicom X5 được Navicom nhấn mạnh như một giải pháp quản lý phù hợp quy chuẩn QCVN 06:2024/BCA với giá thành hợp lý, tiết kiệm

Navicom X5 ghi hình chuẩn Full HD ở cả hai kênh, trang bị cảm biến hồng ngoại thông minh giúp ghi nhận rõ nét hình ảnh người lái xe và không gian cabin ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Thiết bị đảm bảo truyền tải dữ liệu vị trí, lộ trình, hình ảnh, thông tin tài xế theo thời gian thực về trung tâm quản lý, đồng thời hỗ trợ tính năng đàm thoại hai chiều và phát cảnh báo an toàn trực tiếp cho tài xế.

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải

Theo Navicom, khả năng giám sát của Navicom CS04GX và Navicom X5 còn được tối ưu hóa nhờ sự hỗ trợ từ hệ thống ứng dụng phần mềm chuyên dụng trên cả máy tính và điện thoại thông minh.

Hệ thống phần mềm này sở hữu những ưu điểm vượt trội trong công tác quản lý đội xe như: Quản lý đa phương tiện đồng bộ, cho phép theo dõi và giám sát cùng lúc hàng trăm phương tiện cả về vị trí, hình ảnh, lộ trình trên một giao diện trực quan.

Các phần mềm hỗ trợ thiết bị giám sát được tối ưu hóa để giúp các doanh nghiệp vận tải, đội nhóm xe… quản lý hiệu quả hơn.

Với hệ thống phần mềm và sim 4G chuyên dụng, các đơn vị kinh doanh vận tải có thể xem và tải video từ xa không giới hạn dung lượng, tạo ra lợi thế vượt trội cho sản phẩm trên thị trường.

Hệ thống báo cáo phù hợp theo đúng quy chuẩn của Bộ Công an về: thời gian làm việc của lái xe, thời gian lái xe liên tục, báo cáo hành trình xe chạy, báo cáo tổng hợp theo xe… vừa giúp giám sát việc thực hiện đúng quy định của nhà nước vừa giúp doanh nghiệp kiểm soát hoạt động vận tải, tối ưu về mặt chi phí.

Thông tin liên hệ và tư vấn sản phẩm: l Website: navicom.vn l Hotline: 19009076 l Hệ thống đại lý: Sản phẩm hiện có mặt tại các chi nhánh và đại lý chính thức của Navicom trên toàn quốc.

(Nguồn: Navicom Việt Nam)