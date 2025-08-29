Quyết định thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA ban hành ngày 28/8, trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng Chánh Văn phòng Hiệp hội.

Là tổ chức chuyên môn trực thuộc Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế (gọi tắt là Ban Công nghệ) của NCA, Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng (Vietnam Cyber Safety for Children Club - VCSC) có các thành viên là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em Việt Nam trên mạng.

Thời điểm thành lập, Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng có 12 thành viên sáng lập, bao gồm 8 thành viên chính thức là SCS, CyRadar, Bkav, NCS, Lancs Việt Nam, FPT, Sconnect Việt Nam, VNPT Cyber Immunity; cùng 4 thành viên liên kết là các tổ chức: Childfund Việt Nam, Plan International tại Việt Nam, Save the Children Việt Nam, World Vision Việt Nam.

Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng thuộc Ban Công nghệ của NCA xác định tầm nhìn vì sự an toàn, hạnh phúc của trẻ em trên không gian mạng.

Theo quy chế của câu lạc bộ, VCSC hoạt động nhằm hỗ trợ các thành viên trong câu lạc bộ và cộng đồng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Việt Nam.

Đồng thời, thúc đẩy hoạt động các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, kết nối và huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng tại Việt Nam phát triển bền vững.

Song song đó, thông qua việc thúc đẩy hợp tác đa ngành, chia sẻ tri thức, kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn, VCSC hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, sáng tạo và an toàn cho trẻ em Việt Nam, đảm bảo sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm của VCSC đã được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia vạch rõ, gồm có: Phân tích, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp để xây dựng, phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng tại Việt Nam; Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra, đánh giá an ninh mạng của Nhà nước; xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên mạng;

Tổ chức các hoạt động chia sẻ chuyên môn, nâng cao năng lực cho các thành viên thông qua các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo vệ trẻ em giữa các thành viên Câu lạc bộ và cộng đồng; Tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới và thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên; Hỗ trợ các thành viên trong Câu lạc bộ đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng theo đề xuất của thành viên.

Về cơ cấu tổ chức, VCSC gồm Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và các bộ phận chuyên trách. Trong đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban Chủ nhiệm; Bộ phận chuyên trách gồm tổ Thư ký và các tổ chuyên môn. Các tổ chuyên môn thực hiện các công việc liên quan trong lĩnh vực được phân công, dưới sự điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng trực thuộc Ban Công nghệ của NCA là một bước hiện thực hóa yêu cầu, nhiệm vụ đã được lãnh đạo Hiệp hội đặt ra trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, tại buổi gặp mặt hội viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA năm 2025 chủ đề “An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số” diễn ra ngày 11/4, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực NCA đã chỉ rõ 1 trong 7 trọng tâm hoạt động của Hiệp hội thời gian tới là phát động giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng; triển khai chương trình giáo dục, trải nghiệm an ninh mạng cho trẻ em để xây dựng thế hệ công dân số có trách nhiệm và năng lực tự bảo vệ mình trong môi trường mạng.

Các hoạt động của VCSC trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần giúp cho chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ đạt được các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để các em biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng; và truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; đồng thời, hình thành và phổ cập hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng của Việt Nam trên môi trường mạng đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em trên môi trường mạng....