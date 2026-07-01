Tiết kiệm trở thành “chìa khóa” mở ra hệ sinh thái đa trải nghiệm

Khác với các sản phẩm tiết kiệm truyền thống vốn chỉ tập trung vào tích lũy và sinh lời, NCB Signature Savings mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới. Mỗi khoản tiền gửi không chỉ tạo ra cho khách hàng giá trị sinh lời cạnh tranh, hấp dẫn so với thị trường, mà còn được kết nối để chuyển thành điểm thưởng Sun Signature - “chìa khóa trải nghiệm” giúp khách hàng tiếp cận các đặc quyền trong hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của Sun Group.

NCB Signature Savings không chỉ giúp khách hàng sinh lời hấp dẫn, mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm những đặc quyền cao cấp

Theo đó, từ ngày 01/07, khách hàng là hội viên chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature khi mở mới sổ tiết kiệm NCB Signature Savings với kỳ hạn từ 6 tháng, số tiền gửi từ 100 triệu đồng tại các điểm giao dịch NCB sẽ được tích lũy điểm thưởng để gia tăng cơ hội tận hưởng những đặc quyền trải nghiệm cao cấp. Điểm thưởng được tích lũy dựa trên giá trị khoản tiền gửi, kỳ hạn gửi và các tiêu chí khác theo chính sách chương trình. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trở thành hội viên Sun Signature ngay trên ứng dụng NCB iziMobile bằng cách truy cập mục Sun Signature tại màn hình trang chủ, điền thông tin và xác nhận theo hướng dẫn, hoặc đăng ký trực tiếp trên website chính thức https://sunsignature.vn và ứng dụng Sun PhuQuoc Airways.

Không chỉ gia tăng giá trị tài sản, mỗi khoản tiết kiệm giờ đây mở ra cơ hội trải nghiệm đặc quyền hấp dẫn trên những chuyến bay “hàng không nghỉ dưỡng” cùng Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ thư thái tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới của Sun Group trải dài khắp ba miền, những chuyến đi ngập tràn cảm xúc tại hệ thống công viên giải trí Sun World, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Mặt trời hay cơ hội sống chất, đầu tư hiệu quả với bất động sản Sun Property.

Pháo hoa từ La Festa Phú Quốc

“Đây là điểm khác biệt làm nên giá trị đặc biệt của sản phẩm tiền gửi NCB mới ra mắt. NCB Signature Savings được NCB thiết kế với tinh thần tiên phong, sáng tạo và sự thấu cảm cao nhất dành cho khách hàng, để cùng đối tác chiến lược làm nên phong cách sống hiện đại, chất lượng, đẳng cấp, khác biệt cho khách hàng của mình”, đại diện ngân hàng chia sẻ.

Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng quản lý và tận hưởng các đặc quyền Sun Signature ngay trên ứng dụng ngân hàng số quen thuộc NCB iziMobile. Từ theo dõi điểm thưởng, quản lý số dư đến sử dụng các quyền lợi trong hệ sinh thái đều gói gọn trên cùng một nền tảng, giúp hành trình tích lũy tài chính và tận hưởng trải nghiệm trở nên đơn giản và liền mạch.

Từ trải nghiệm tài chính vượt trội đến phong cách sống tinh hoa

NCB Signature Savings tiếp tục khẳng định định hướng phát triển sản phẩm khác biệt của NCB theo chiến lược mới. Ngân hàng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp tài chính đơn thuần mà đang từng bước tạo dựng hệ sinh thái giải pháp toàn diện, mang đến trải nghiệm ngân hàng đổi mới – sáng tạo – tiên phong trên nền tảng công nghệ tối tân cho khách hàng.

Thẻ tín dụng NCB Visa Sun Signature

Những năm gần đây, NCB liên tục đầu tư vào số hóa và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng là một trong các đơn vị tiên phong triển khai mở tài khoản thanh toán thông qua ứng dụng VNeID, phát triển giải pháp thanh toán trên nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam, triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới VietQR Global và không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Qua đó, NCB không chỉ khẳng định năng lực cạnh tranh mới mà còn góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngành du lịch Việt Nam, biến thanh toán thành một lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt trên hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới hấp dẫn của thế giới.

Song song với đó, việc hợp tác cùng Sun Group phát triển các sản phẩm và giải pháp tài chính kết nối với Sun Signature – nền tảng liên kết toàn bộ sản phẩm, hệ sinh thái Sun Group đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình kiến tạo giá trị khác biệt của NCB.

Với những sản phẩm độc đáo ra mắt thị trường, NCB đang từng bước xây dựng một phong cách sống tinh hoa, nơi các giải pháp tài chính được tích hợp trực tiếp với hệ sinh thái trải nghiệm, mang đến cho khách hàng một cuộc sống với chất lượng cao nhất, trải nghiệm trọn vẹn nhất và những cảm xúc phong phú, tròn đầy nhất.

NCB cũng vừa hoàn tất đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử của ngân hàng này, chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, tạo nền tảng quan trọng cho những đổi mới mang tính chiến lược và bước tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

(Nguồn: NCB)