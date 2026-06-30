Tín dụng tăng nhanh hơn huy động

Trong tuần từ 15-19/6, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất bình quân VND kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 1,68% điểm phần trăm/năm và 0,54% điểm phần trăm/năm, xuống 3,9%/năm và 5,14%/năm.

Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ 4.180.876 tỷ đồng, bình quân 836.175 tỷ đồng/ngày, tăng 426 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 606.269 tỷ đồng, bình quân 121.254 tỷ đồng/ngày, giảm 40.074 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (95% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (2% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 22%.

Diễn biến trên cho thấy thanh khoản ngân hàng đã hạ nhiệt so với hồi đầu tháng 6, khi lãi suất liên ngân hàng từng có thời điểm vượt 10%/năm.

Tín dụng cho vay tại nhiều ngân hàng đã vượt so với huy động tiền gửi. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Theo Chủ tịch HĐQT một ngân hàng thuộc nhóm Big4, ngành ngân hàng, trong đó có các ngân hàng thương mại nhà nước, gần đây gặp rất nhiều khó khăn về thanh khoản. Đến giữa tháng 6, quy mô tổng tài sản của ngân hàng này đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, huy động vốn đạt khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

"Đã rất nhiều năm, lần đầu tiên tại ngân hàng chúng tôi, dư nợ tín dụng cho vay vượt cả huy động. Tính đến hết tháng 5/2026, ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng khoảng 5,7% nhưng huy động vốn chỉ tăng khoảng 0,8%, thậm chí có thời điểm tăng trưởng huy động còn âm”, ông cho hay.

Tuy nhiên, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động theo đúng định hướng, từ đó kiểm soát được lãi suất đầu ra ở mức hợp lý.

Dù vậy, vị Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho rằng nếu tất cả các ngân hàng thương mại đều nghiêm chỉnh như nhóm Big4 trong việc ổn định mặt bằng lãi suất huy động thì thị trường sẽ tốt hơn rất nhiều.

Ngân hàng hút tiền từ trái phiếu

Nhiều dự án lớn, đặc biệt dự án về hạ tầng đang được triển khai trên khắp cả nước, đòi hỏi rất nhiều vốn từ các nhà băng.

Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng tháng 5/2026, giá trị lên đến 33.000 tỷ đồng.

Trái phiếu do các ngân hàng phát hành có kỳ hạn phổ biến từ 5-7 năm, điều này giúp ngân hàng hạn chế tình trạng “lệch kỳ hạn” khi tiền gửi tiết kiệm hiện chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn dưới 12 tháng, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, đồng thời tăng cường vốn cấp 2, cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở ngưỡng cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Song, để có thể huy động vốn từ thị trường trái phiếu, các ngân hàng chấp nhận mức lãi suất cao hơn đáng kể so với năm ngoái.

Vietcombank vừa chào bán một lô trái phiếu với lãi suất cố định 7,9%, cao hơn 3 điểm phần trăm so với lô phát hành cuối năm 2025. Tương tự, lãi suất trái phiếu BIDV phát hành một tháng trở lại đây đều trên 8,1%. Ngân hàng MB cũng vừa phát hành thành công 10 lô trái phiếu để huy động gần 6.000 tỷ đồng với lãi suất từ 8,3-8,4% một năm.

OCB cũng thực hiện 3 đợt để huy động 3.000 tỷ đồng với mức lãi cao nhất đến 8,6%.

Trong khi đó, VPBank huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 8,6% cho kỳ hạn 3 năm, tăng một điểm phần trăm so với cuối năm ngoái.

Thậm chí, lãi suất phát hành trái phiếu tại VietABank lên đến 9%/năm cho một lô trái phiếu 100 tỷ đồng phát hành hồi tháng 4.

Nam A Bank cũng vừa báo cáo kết quả hai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Nam A Bank cho biết lãi suất trái phiếu thả nổi theo công thức lãi suất tham chiếu (bình quân lãi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng lớn) cộng biên độ 2,8%/năm trong 5 năm đầu và 3,4%/năm sau đó. Kỳ tính lãi đầu tiên (28/5/2026–27/5/2027) được áp dụng mức 8,7%/năm.

Trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 kết thúc ngày 30/12/2025, ngân hàng này đã hoàn tất chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trong báo cáo về thị trường trái phiếu quý I/2026 của FiinGroup, lãi suất phát hành trái phiếu của các ngân hàng trung bình trên 7%/năm, tiệm cận với lợi suất cho vay.

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây của tổ chức này cho thấy lãi suất trái phiếu 8,3%/năm dần trở thành mức phổ biến đối với trái phiếu ngân hàng, thay vì chỉ xuất hiện ở các kỳ hạn 7-10 năm như trước.

Như vậy, lãi suất trái phiếu ngân hàng huy động đã tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,5 điểm phần trăm so với đầu năm nay, khiến chênh lệch lợi nhuận của các ngân hàng cũng bị thu hẹp.