Sự kiện ra mắt 30 "anh trai" thuộc Anh trai say hi mùa 2 và MV chủ đề All eyes on us diễn ra tại TPHCM.

30 "anh trai" gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, Big Daddy, Negav, buitruonglinh, Phúc Du, Thái Ngân, Hustlang Robber, GIL, TEZ, OgeNus, Cody Nam Võ, RIO, Mason Nguyễn, Bùi Duy Ngọc, Otis, Vương Bình, Jaysonlei, CONGB, Hải Nam, Ryn Lee, Nhâm Phương Nam, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Sơn.K, KHOI VU, Jey B, Dillan Hoàng Phan.

Trong đó, Negav và Phạm Đình Thái Ngân tham dự cả 2 mùa.

30 'anh trai' của 'Anh trai say hi' mùa 2.

Ba 'anh trai' ở giữa: Negav, Karik, Vũ Cát Tường.

Các "anh trai" mùa 2 tại sự kiện. Ngô Kiến Huy vắng mặt vì lịch trình riêng, Negav cười tươi chào camera:

Các nghệ sĩ chia sẻ về hành trình, kỳ vọng khi tham gia chương trình.

Vũ Cát Tường cho biết lần đầu phải sáng tác, tập vũ đạo, sản xuất âm nhạc, biểu diễn gấp rút trong vài ngày nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Trong 12 năm làm nghề, ca sĩ coi đây là thử thách nhỏ để kết hợp tất cả kỹ năng mà không đánh mất nghệ sĩ tính.

Giọng ca Từng là khẳng định: "12 năm qua, cái tên Vũ Cát Tường luôn gắn với 2 chữ 'tiên phong'. Anh trai say hi dám mời, Vũ Cát Tường dám chơi".

Từ trái qua: Karik, OgeNus, Vũ Cát Tường, Robber, Jaysonlei, Mason Nguyễn.

Theo Thái Ngân, điểm giống nhau giữa 2 mùa là tình cảm từ khán giả. Dù quay hình tới gần 4h sáng, người hâm mộ vẫn đứng chờ các "anh trai" ngoài phim trường. Anh hứa hẹn, Anh trai say hi mùa 2 sẽ lần đầu mang đến hình ảnh các rapper bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, khóc rất nhiều.

BigDaddy chia sẻ, từ nhỏ trước khi trở thành rapper luôn ước mơ trở thành ngôi sao ca nhạc. Anh trai say hi là cơ hội cuối để tiếp tục thực hiện ước mơ ngày bé - trở thành ngôi sao đa năng, nhảy, hát như một idol.

B Ray dí dỏm tự nhận là main dancer, main visual (tạm dịch: Thành viên có khả năng nhảy và ngoại hình nổi bật nhất), cũng như vocal coach (Huấn luyện viên thanh nhạc) của chương trình.

Karik thừa nhận đắn đo trước khi đến với "vũ trụ say hi" vì vốn đã thể hiện hết khả năng của mình. Song, nhìn lại sự nghiệp, đặc biệt là sau 4 năm làm huấn luyện viên ở Rap Việt, anh nhận ra mình chỉ cho thấy bề nổi. Sự thiếu trải nghiệm là lý do rapper quyết định tham dự chương trình.

Sáng cùng ngày, 30 "anh trai" di chuyển vòng quanh TPHCM trên xe buýt 2 tầng. Sau lễ ra mắt, các giọng ca có phần fansign với người hâm mộ.

Các 'anh trai' trong chuyến tham quan TPHCM trên xe buýt.

MV All eyes on us nối mạch câu chuyện từ The stars (MV chủ đề mùa 1) đến hiện tại. Tác phẩm kết hợp đa thể loại như EDM, Hip Hop, Dance Pop, Rap, Trap. Tuy có giai điệu bắt tai, phần lời dễ thuộc, MV được đánh giá không cân bằng khi hơn nửa thời lượng là rap, điểm xuyết các phân đoạn hát của Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Vương Bình, Ryn Lee (em trai Quang Hùng MasterD)...

Chương trình sẽ lên sóng từ tối 20/9.

