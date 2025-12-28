Concert Anh trai say hi 2025 - A Merry X’Mas Concert, First Date Ever khởi động bằng phần intro hoàn toàn mới, nơi 30 “anh trai” lần lượt xuất hiện từ những “hộp quà” đặc biệt, chính thức chào sân khán giả. Ngay sau đó, cả 30 nghệ sĩ đồng loạt “say hi” cùng MC Trấn Thành, khuấy động không khí đêm diễn.

Khoảnh khắc mở màn mang đậm không khí giáng sinh.

Concert chính thức bước vào phần biểu diễn với Chill guys ngon zai của Liên quân 1. Ngay sau đó, B Ray tái hiện màn “đọc sớ” từng gây chú ý tại chung kết cùng Jaysonlei, giới thiệu các anh trai Liên quân 2, dẫn dắt vào ca khúc Độc nhất vô nhị. Chuỗi tiết mục tiếp nối với Người yêu chưa sinh ra do OgeNus, BigDaddy, HUSTLANG Robber, Dillan Hoàng Phan và Phúc Du thể hiện. Trong phần giao lưu, BigDaddy nhại giọng Dillan Hoàng Phan, tạo không khí vui nhộn và dẫn dắt sang tiết mục kế tiếp.

Ca khúc "Chill guys" mở màn concert:

Hermosa - ca khúc giành giải The best group performance được Sơn.K, buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn và Tez trình diễn mang đến không khí sôi động. Tiếp đó, Nỡ lòng đồng ý với sự kết hợp của B Ray, Karik, Cody Nam Võ, Ryn Lee và GILL gây bất ngờ với khoảnh khắc Karik và B Ray vừa hát vừa lái ô tô lên sân khấu. Không khí dần lắng lại với Em đã chờ anh bao lâu qua phần thể hiện của Phúc Du, OgeNus, Otis, Bùi Duy Ngọc, RIO và 52Hz.

Sân khấu bùng nổ với ca khúc "Hermosa".

Ở hậu trường, Nhâm Phương Nam thực hiện tiểu phẩm “đánh nền” cho buitruonglinh, dẫn vào tiết mục Makeup với sự góp mặt của Bảo Thy, buitruonglinh, Ryn Lee, Đỗ Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan.

Concert tiếp tục với Thức do Phạm Đình Thái Ngân, Vũ Cát Tường, HUSTLANG Robber, Mason Nguyễn và JeyB thể hiện. Sau đó là Ai yêu anh nhất với B Ray, GILL, Negav và Vương Bình. Người như anh xứng đáng cô đơn qua phần trình diễn của Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik, JeyB và Negav mang đến cảm xúc sâu lắng.

Sân khấu lắng động với tiết mục "Người như anh xứng đáng cô đơn".

Cao trào của đêm diễn đến khi Negav được xướng tên chiến thắng giải Anh trai được yêu thích nhất. Nam ca sĩ bật khóc gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã luôn tin tưởng và ủng hộ.

Negav bật khóc trên sân khấu:

Chuỗi tiết mục tiếp theo gồm Thiêu thân, Hơn là bạn, Đoạn kịch câm và Đêm Giáng sinh mùa hạ. Với Đắm chìm, sân khấu có sự xuất hiện của các “em xinh” LyHan, 52Hz, Hoàng Duyên, Emily và Zio, được các anh trai dẫn tay catwalk.

Bảo Thy bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong ca khúc "Đa nghi".

Chương trình tiếp nối với Ngất ngây con gà Tây và Đoán xem, nơi cả 30 anh trai cùng xuất hiện, xuống sân khấu giao lưu và tặng quà cho khán giả.

Khép lại chương trình, 30 anh trai mùa 2 cùng trình diễn Forever say hi trong không khí xúc động. Những lá thư do người hâm mộ gửi được đọc trên sân khấu khiến Vũ Cát Tường, CONGB và Sơn.K không kìm được nước mắt.

Chuỗi tiết mục phong phú về thể loại.