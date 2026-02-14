Những ngày cận Tết, tại nhiều cơ sở sản xuất nem chua ở Thanh Hóa, không khí làm việc trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Nem chua - món ăn quen thuộc trên mâm cỗ ngày xuân, đồng thời cũng là “mồi bén” được nhiều người ưa chuộng khi sum họp, lai rai cùng bạn bè đang bước vào mùa cao điểm tiêu thụ.

Theo ghi nhận, lượng khách đặt mua nem tăng đột biến khiến nhiều cơ sở rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Không chỉ phục vụ thị trường trong tỉnh, nem chua Thanh Hóa còn được đặt mua khắp các tỉnh, thành để làm quà biếu dịp Tết.

Các cơ sở nem chua ở Thanh Hóa "cháy hàng" những ngày cận Tết. Ảnh: Lê Dương

Chị Nguyễn Thị Luận, chủ một cơ sở làm nem lâu năm ở TP Thanh Hóa, cho biết ngày thường xưởng chỉ duy trì khoảng 5 công nhân để sản xuất đều đặn. Tuy nhiên, càng sát Tết, đơn hàng tăng gấp nhiều lần. Có thời điểm, cơ sở phải huy động tới 30 người làm việc liên tục vẫn không đủ hàng giao khách.

“Ngày thường làm vừa phải, khách mua lẻ là chính. Nhưng cận Tết thì khách đặt vài trăm chiếc mỗi đơn. Có lúc phải tăng ca từ sáng đến khuya mà vẫn không kịp”, chị Luận chia sẻ.

Không chỉ tăng số lượng lao động, công nhân cũng phải làm việc với cường độ cao. Thế nhưng, năng suất vẫn có giới hạn.

“Ngày thường, mỗi người làm cật lực cũng chỉ được khoảng 1.000 chiếc nem/ngày. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, mỗi công nhân phải tăng ca lên đến 2.000 chiếc/ngày”, chị Luận nói thêm.

Nguyên liệu làm nên món nem chua - đặc sản xứ Thanh. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo chị Luận, bên cạnh áp lực đơn hàng, việc thuê nhân công thời điểm này cũng trở thành bài toán khó. Những ngày giáp Tết, lao động thời vụ khan hiếm, chi phí thuê tăng cao nhưng vẫn khó tìm người. Ngày thường, công thuê nhân công khoảng 300 đồng/chiếc nem, ngày Tết tăng lên 600 đồng cũng không dễ thuê được.

Ngoài vấn đề nhân công, giá nem chua năm nay cũng tăng đáng kể so với năm ngoái. Theo các cơ sở sản xuất, giá nem phụ thuộc vào kích cỡ và kiểu dáng như nem nhỏ, nem dài, nem vuông… mỗi loại có mức giá khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là càng sát Tết, giá càng “leo thang”.

Lý giải nguyên nhân, nhiều chủ cơ sở cho rằng chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh là yếu tố chính. Giá thịt lợn cao hơn trước, trong khi lá gói nem – một nguyên liệu quan trọng – lại khan hiếm, khiến giá đội lên đáng kể.

Món nem chua có giá tăng gấp đôi vẫn được khách "săn" mua vào những ngày Tết. Ảnh: Lê Dương

Theo các cơ sở làm nem, nem chua Thanh Hóa từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng, không chỉ là món ăn chơi mà còn là thức quà không thể thiếu trong dịp Tết. Nhiều gia đình mua nem để bày mâm cỗ, tiếp khách hoặc làm món nhậu nhẹ nhàng trong những ngày xuân.

Dù giá tăng, sức mua vẫn không hề giảm. Thậm chí, nhiều khách hàng chấp nhận đặt trước cả tuần để có nem thưởng thức hoặc mang đi biếu.