Trong sự kiện ra mắt Chi hội phía Nam của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA được tổ chức ngày 8/12 tại TPHCM, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an), Phó Chủ tịch NCA nhấn mạnh: Xây dựng và củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ, con người và cơ chế quản trị là nền tảng cốt lõi để bảo vệ an toàn hệ thống thông tin quốc gia.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục A05, Phó Chủ tịch NCA phát biểu tại sự kiện ra mắt chi hội phía Nam của NCA.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, bên cạnh việc đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội từ không gian mạng, nổi lên là hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện.

Nhiều hệ thống thông tin được xây dựng mới, liên kết sâu rộng làm gia tăng nguy cơ gây mất an ninh mạng. Các nhóm tin tặc nước ngoài đẩy mạnh các cuộc tấn công mạng, gián điệp mạng nhằm vào các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức chính quyền 2 cấp.

Ngoài các mục tiêu tấn công vào những hệ thống thông tin trọng yếu, A05 cũng phát hiện thường xuyên nhiều phương thức thủ đoạn tấn công chuỗi cung ứng nhằm vào hàng chục tập đoàn doanh nghiệp xương sống, mũi nhọn trên lĩnh vực truyền thông, tài chính, công nghệ, năng lượng, vận tải, bưu chính và y tế.

Bên cạnh đó, tình hình lộ và mất dữ liệu, mua bán thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng thời gian qua cũng diễn biến phức tạp. Trên các diễn đàn hội nhóm, đã phát hiện hàng trăm vụ rao bán với hàng tỷ dữ liệu bản ghi trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công, ngân hàng, điện lực, bảo hiểm, chứng khoán, căn cước công dân, vận chuyển, viễn thông…

Cùng với nhận định hoạt động tuyên truyền phát tán tin giả, tin xấu độc vẫn diễn biến phức tạp, đại diện A05 cũng cho biết: Tội phạm được kiềm chế, kéo giảm nhưng chưa bền vững. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng triệt để sử dụng công nghệ mới, xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, xu hướng phát triển gắn với tội phạm buôn bán người, tống tiền hoạt động trên địa bàn trong và ngoài nước.

Lĩnh vực tài chính ngân hàng đang tiềm ẩn nguy cơ phức tạp gây mất an ninh trật tự và an ninh mạng, nổi lên là các hoạt động tấn công mạng vào các hệ thống thông tin để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin dữ liệu khách hàng; giả mạo nhân viên ngân hàng để hướng dẫn mở thẻ, tăng hạn mức tín dụng, chiếm đoạt tài khoản; sử dụng các phần mềm để vượt qua các giải pháp bảo mật sinh trắc học...

Diễn biến phức tạp của hoạt động tấn công mạng đang đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao những yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Đáng chú ý, các công nghệ đột phá, phát triển mới đang được sử dụng triệt để vào hoạt động phạm tội, như trí tuệ nhân tạo đang trở thành vũ khí mới của tội phạm, tự động hóa tìm kiếm mục tiêu, thực hiện tấn công mạng, sản xuất mã độc để tấn công và thực hiện các hoạt động lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật.

“Tình hình trên đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và đòi hỏi phải có sự tham gia có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đặc biệt là với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia”, đại diện A05 nhấn mạnh.