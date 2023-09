Chiều 8/9, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã diễn ra tại Hà Nội. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Ảnh: Minh Hoàng.

Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã thông qua chương trình, phương hướng hoạt động, điều lệ và đề án tổ chức nhân sự của hiệp hội nhiệm kỳ I (2023-2028).

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ Hiệp hội, một số chức danh lãnh đạo và thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất. Theo đó, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia là Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao quyết định thành lập Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho Thượng tướng Lương Tam Quang. Ảnh: Minh Hoàng.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội là Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel); Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT; ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.

Tổng thư ký Hiệp hội là Thượng tá Nguyễn Bá Sơn - Trưởng phòng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng bao gồm ông Vũ Duy Hiền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam (NCS) kiêm Chánh Văn phòng và Thiếu tá Đào Đức Triệu - Cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho hay: Trong tương lai không xa sẽ có những cuộc chuyển dịch từ chủ quyền lãnh thổ sang chủ quyền mạng, từ kiểm soát lãnh thổ sang kiểm soát không gian mạng, từ CNTT sang công nghệ số, từ ứng dụng CNTT sang chuyển đổi số, từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số, từ gia công phần mềm sang làm chủ, tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, từ chiếm lĩnh thị trường trong nước sang thâm nhập thị trường quốc tế.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp thành viên cần bắt kịp sự chuyển dịch này để có những khởi tạo mới về định hướng, trở thành động lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Hoàng.

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, trong thời đại hiện nay, môi trường thực cần sự bảo vệ như nào thì môi trường ảo cũng cần được bảo vệ như vậy.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia không chỉ tạo ra lợi nhuận kinh tế, bảo vệ lợi ích của các thành viên mà phải hướng tới mục tiêu cao hơn là trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phải nhận lấy sứ mệnh quốc gia, một sứ mệnh lớn hơn, từ đó tìm thấy nhiều cơ hội hơn, quy tụ nhiều hội viên hơn, đoàn kết, dẫn dắt các doanh nghiệp đi xa hơn, cao hơn. Chúng ta có thể trường tồn khi gắn mình với quốc gia, giúp quốc gia hùng cường, thịnh vượng”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.