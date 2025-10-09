BSides Hanoi 2025, sự kiện chuyên sâu về bảo mật đầu tiên thuộc chuỗi BSides quốc tế vừa diễn ra tại Việt Nam, do Công ty VSEC chủ trì tổ chức ngày 9/10, với sự đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA, Hiệp hội Internet Việt Nam - VIA cùng một số đơn vị khác.

Có chủ đề “AI hack you”, BSides Hanoi 2025 tuân theo nguyên mẫu Cybersecurity BSides quốc tế và là sự kiện dành riêng cho cộng đồng an ninh mạng, chuyên gia nghiên cứu và đại diện cấp cao từ các hãng công nghệ, tập đoàn trong và ngoài nước. Sự kiện mở ra không gian chia sẻ và đối thoại về những thách thức bảo mật trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - AI.

BSides Hanoi 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Hà Nội chuẩn bị đăng cai lễ mở ký “Công ước Hà Nội” của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng. Đây không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm của Việt Nam trong việc khẳng định vai trò tiên phong, gắn kết cộng đồng quốc tế và khu vực trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa không biên giới.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA trao đổi với các chuyên gia an ninh mạng dự BSides Hanoi 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nguồn nhân lực mạnh và phổ biến, đưa các chính sách, quy định pháp luật về an ninh mạng được áp dụng vào cuộc sống một cách nhanh nhất; đồng thời khẳng định các doanh nghiệp, chuyên gia an ninh mạng chính là “cánh tay nối dài” không thể thiếu vắng để Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ.

Với sự kiện BSide Hanoi 2025, ông Vũ Duy Hiền kỳ vọng sẽ giúp cho cộng đồng an ninh mạng Việt Nam thấy được bức tranh chung, chia sẻ cũng như đúc rút được những kinh nghiệm quý báu; từ đó chung tay để nền an ninh mạng quốc gia càng ngày càng tốt đẹp, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ thêm về việc chọn chủ đề AI cho BSide Hanoi 2025, đại diện Ban tổ chức cho hay, AI đã và đang tham gia sâu vào cả hai phía của “mặt trận mạng”, từ tấn công tới phòng thủ. Ở phía tấn công, tội phạm mạng có thể tinh vi hơn, nhanh hơn và khó lường hơn. Ở phía phòng thủ, nếu được ứng dụng đúng cách, AI giúp phát hiện sớm hơn, khoanh vùng chính xác hơn và xử lý hiệu quả hơn. Câu hỏi hiện nay không còn là “có dùng AI hay không”, mà là “dùng AI như thế nào để giảm rủi ro và tăng sức mạnh phòng thủ?”.

Hơn thế, tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam xác định AI là một trong những trụ cột của công nghiệp công nghệ số quốc gia. Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang cập nhật Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, đồng thời chuẩn bị trình dự thảo Luật AI để hoàn thiện thể chế, đảm bảo rằng AI sẽ được phát triển và ứng dụng an toàn và có trách nhiệm.

Điểm nhấn của BSides Hanoi 2025 là 5 bài trình bày chuyên sâu do Hội đồng chuyên môn quốc tế và độc lập tuyển chọn.

Điểm nhấn của BSides Hanoi 2025 là 5 bài trình bày chuyên sâu do Hội đồng chuyên môn quốc tế và độc lập tuyển chọn, xoay quanh tác động 2 mặt của AI trong bảo mật: “Vũ khí và Lá chắn”, bao gồm: Cách xây dựng AI Gen hỗ trợ kiểm thử bảo mật; WASM Inside: xây dựng máy chủ MCP an toàn và bảo mật; các cuộc tấn công bằng AI; gian lận và lừa đảo xã hội do AI hậu thuẫn: Ứng xử pháp lý trong kỷ nguyên thực tại nhân tạo; bài học từ Audomotive Fuzzing và cách AI có thể hỗ trợ bạn; AI Agent cho kiểm thử xâm nhập – Tự động hóa thông minh trong phát hiện lỗ hổng bảo mật.

Đặc biệt, các đại biểu tham dự BSides Hanoi 2025 đã có cơ hội hỏi đáp trực diện các chuyên gia về phân tích rủi ro AI, gian lận tài chính, lừa đảo xã hội và những gợi ý biện pháp ứng phó thực tiễn hiệu quả cho doanh nghiệp, tổ chức. Qua đó, nâng cao nhận thức về an ninh mạng của cộng đồng, giúp mọi người có thể thấy rõ cách AI bị lợi dụng trong lừa đảo, từ đó biết cách tự bảo vệ mình.

Ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Công ty VSEC chia sẻ: Là sự kiện chuyên sâu dành cho nhân sự làm an ninh mạng và có tính liên thông quốc tế, BSides Hanoi 2025 góp phần thúc đẩy nâng cao năng lực chuyên môn của cộng đồng an ninh mạng Việt Nam.

Nói về lý do đưa sự kiện BSides về tổ chức trong nước, ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch Công ty VSEC, đơn vị tổ chức BSides Hanoi 2025 chia sẻ: Với kinh nghiệm 22 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy sự thiếu hụt các cơ hội cộng tác, chia sẻ hiểu biết chuyên sâu giữa đội ngũ an ninh mạng Việt Nam với thế giới thông qua các diễn đàn mở.

“Trong khi cộng đồng bảo mật trên thế giới đang hoạt động vô cùng sôi nổi về những ứng dụng thực tiễn nhiều mặt của AI trong bảo mật. Chưa kể đến việc phổ cập bảo mật đến lớp nhân sự kế cận là sinh viên có thể thảo luận thẳng thắn cùng các chuyên gia về AI như làm thế nào phòng thủ thông minh hơn. Quan trọng hơn, cộng đồng thấy rõ rủi ro an ninh đang hiện hữu từ những chiếc điện thoại, ứng dụng tưởng như vô hại hàng ngày”, ông Trương Đức Lượng cho hay.