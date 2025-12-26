Trước đó, Tập đoàn BEST Inc. cũng giành chiến thắng tương tự tại thị trường Trung Quốc.

Năng lực công nghệ AI giúp BEST Inc. ghi điểm

Giải thưởng IDC Future Enterprise Awards do Tập đoàn dữ liệu quốc tế (International Data Corporation - IDC) tổ chức là giải thưởng uy tín trong xu hướng chuyển đổi số toàn cầu. Hạng mục "Doanh nghiệp Kỹ thuật số Bản địa" mà BEST Inc. chiến thắng là một trong những hạng mục khó nhằn nhất của IDC Future Enterprise Awards.

Hội đồng chuyên gia IDC đánh giá cao BEST Inc. ở việc xây dựng thành công Nền tảng Logistics xuyên biên giới - BEST Cross-border, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện. Khác với quy trình vận hành thủ công dễ sai sót, hệ thống của BEST sử dụng thuật toán đám mây để tự động hóa hàng loạt tác vụ phức tạp: từ việc tính toán tuyến đường tối ưu nhất, quản lý kho bãi thông minh đến việc xử lý các thủ tục hải quan đa quốc gia. Từ khi triển khai công nghệ AI, tỷ lệ lỗi quy trình giảm tới 70%.

Việc ứng dụng AI còn giúp giảm thiểu tối đa "điểm mù" trong chuỗi cung ứng. Hàng hóa từ các nhà máy có thể được theo dõi thời gian thực (Real-time) cho đến khi giao tận tay người tiêu dùng tại Đông Nam Á. Hệ thống của BEST còn có khả năng tự khắc phục lỗi, giúp cải thiện tính kịp thời của hoạt động hậu cần lên hơn 50% và tỷ lệ chính xác của dịch vụ CSKH thông minh đạt 99%, giúp các đối tác thương mại điện tử (TMĐT) tại sáu quốc gia: Malaysia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia và Singapore yên tâm mở rộng thị trường mà không lo đứt gãy chuỗi thông tin vận chuyển.

Công nghệ “xương sống” cho dòng chảy thương mại 39 tỷ USD

Chiến thắng của của Tập đoàn mẹ BEST Inc. càng trở nên có ý nghĩa đối với việc vận hành BEST Express khi đặt trong bối cảnh thị trường TMĐT Việt Nam đang bùng nổ. Theo báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam (EBI 2025), quy mô thị trường dự kiến sẽ vượt mốc 39 tỷ USD, với động lực tăng trưởng chính đến từ TMĐT xuyên biên giới và bán lẻ trực tuyến.

Khi người tiêu dùng ngày càng quen với việc mua hàng trực tiếp từ nước ngoài thông qua các sàn như Shopee, Lazada hay TikTok Shop, áp lực lên hạ tầng logistics là khổng lồ. Lúc này, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở giá cước, mà nằm ở năng lực xử lý đơn hàng quy mô lớn với tốc độ nhanh và tỷ lệ hỏng hàng ít nhất.

Việc BEST Inc. sở hữu nền tảng công nghệ được quốc tế công nhận giúp tập đoàn này trở thành "cổng kết nối" chiến lược. Hệ sinh thái của BEST cho phép kết nối trực tiếp các nhà bán hàng (Sellers) với các nền tảng TMĐT lớn, xóa bỏ rào cản địa lý. Điều này đồng nghĩa với việc các bưu cục nhượng quyền của BEST Express tại Việt Nam không chỉ phục vụ đơn hàng nội địa, mà còn là mắt xích quan trọng để phân phối hàng hóa quốc tế - một "miếng bánh" thị phần đang tăng trưởng hơn 20% mỗi năm.

Tăng tốc cải tiến năng lực với hạ tầng phân loại triệu đô

Tại Việt Nam, BEST Express đã dành 5 năm để xây dựng một nền móng vững chắc, sẵn sàng đón đầu làn sóng tăng trưởng mới.

Hiện tại, BEST Express Việt Nam sở hữu hạ tầng xử lý thuộc Top đầu thị trường với 39 trung tâm phân loại (Hub) trải dài trên toàn quốc, tổng diện tích khai thác hơn 100.000 m2. Đáng chú ý, hai trung tâm phân loại tại Bắc Ninh và TP.HCM (Củ Chi) có vốn đầu tư hơn 20 triệu USD với dây chuyền phân loại tự động hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Hệ thống này cho phép BEST Express xử lý tới 2,2 triệu đơn hàng mỗi ngày với độ chính xác lên đến 99,9% và tỷ lệ hỏng hàng dưới 0,01%. Sự kết hợp giữa "bộ não" AI (vừa được vinh danh bởi IDC) và "cơ bắp" là hạ tầng kho bãi rộng lớn và độ phủ toàn quốc tạo nên một lá chắn vững chắc cho các nhà đầu tư nhượng quyền.

Hướng tới năm 2026, BEST Express sẽ tiếp tục mở rộng thị phần thông qua việc đẩy mạnh các giải pháp SaaS (Phần mềm dịch vụ) hỗ trợ nhà bán hàng quản lý đa kênh. Với "cú đúp" giải thưởng từ IDC cho hai khu vực Trung Quốc và Châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn BEST Inc. đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc không ngừng phát triển nền tảng công nghệ và dẫn đầu xu hướng nhằm mang lại giá trị thịnh vượng cho mọi đối tác trong hệ sinh thái.

(Nguồn: BEST Express)