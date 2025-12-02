Trên hành trình hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam đang định vị mình là đối tác phát triển chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung bằng cách liên kết các mục tiêu kinh doanh với chương trình phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc Nestlé Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi (Zone AOA) vào cuối tháng 11, Nestlé Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thỏa thuận này khẳng định niềm tin của tập đoàn Nestlé vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm khí thải nhà kính và hỗ trợ lộ trình Net Zero.

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chính thức ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ NN&MT, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ NN&MT và Nestlé Việt Nam khẳng định cam kết chung và lâu dài giữa hai bên nhằm góp phần hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Nestlé, ông Remy Ejel - Tổng Giám đốc Nestlé Zone AOA nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của Nestlé tại Việt Nam, và khẳng định vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược. “Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và góp phần hình thành một thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh”, ông Remy Ejel nói.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường (bên phải) tiếp đón và trao đổi với ông Remy Ejel - Tổng Giám đốc Nestlé Zone AOA (bên trái)

Tại lễ kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam tổ chức hồi đầu năm 2025, Nestlé công bố kế hoạch đầu tư thêm 75 triệu USD vào Nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai). Đây là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất thế giới, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê quan trọng của Nestlé toàn cầu. Khoản đầu tư này giúp nâng tổng mức đầu tư của Tập đoàn Nestlé tại Việt Nam lên hơn 900 triệu USD.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé đã giúp nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống cho người nông dân; thúc đẩy thực hành canh tác cà phê theo hướng nông nghiệp tái sinh. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân tại Tây Nguyên áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh, nhằm gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước và đất canh tác bền vững cho các thế hệ tương lai. Bên cạnh mục tiêu chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp, thông qua thỏa thuận hợp tác nói trên với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nestlé Việt Nam còn chú trọng đổi mới sáng tạo, chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực.

Đánh giá cao vai trò của Nestlé Việt Nam trong hành trình doanh nghiệp này đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng kiến tạo một tương lai bền vững, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá: sau một quá trình dài hợp tác, hai bên hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng các bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Remy Ejel khẳng định, Nestlé vinh dự khi được đồng hành cùng các quốc gia bao gồm Việt Nam trên hành trình đạt Net Zero.

Chương trình NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân tại Tây Nguyên áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh

Với mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng của khu vực. Nestlé xác định Việt Nam là động lực tăng trưởng quan trọng tại khu vực Đông Nam Á cho Nestlé Zone AOA, cũng như là một trung tâm sản xuất toàn cầu và khu vực của Tập đoàn.

Bằng các chương trình nông nghiệp tái sinh mà tập đoàn đang triển khai, Nestlé tin rằng có thể cùng Việt Nam từng bước dịch chuyển tới các cam kết đã đặt ra. Với tinh thần đó, doanh nghiệp tiếp tục là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần hợp tác, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, vì một Việt Nam thịnh vượng, bền vững.

Khánh Hồng